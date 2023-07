Членството на Украйна ще укрепи ЕС, но Брюксел не се готви сериозно за него

Украйна е в "чакалнята" на НАТО и Европейския съюз (ЕС) и ако си мислите, че вратите на военния блок се отварят трудно, почакайте да започнат преговорите с Брюксел, пише Foreign Policy в анализ за евроатлантическото бъдеще на Киев. Във Вилнюс украинците бяха разочаровани от формулировките, но НАТО поне признава, че има някакви условия, колкото и мъгляви да са те пред широката аудитория.

По отношение на членството на Украйна в ЕС в Брюксел говорят за него така, сякаш това вече е факт. По време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел през февруари председателят на Европейския съвет Шарл Мишел написа в Twitter: "Добре дошли у дома, добре дошли в ЕС".

