Ще се окаже ли пирова победа триумфът на САЩ в търговските преговори?

Белият дом и неговите поддръжници смятат митата, които влизат в сила, за триумф - доказателство, че критиците на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са разбрали всичко погрешно. САЩ извоюваха желаните отстъпки и показаха кой командва. След като заплашиха с ответни мерки, търговските партньори на Америка се предадоха, пише в редакционен коментар Bloomberg.

В тесен политически контекст, това със сигурност изглежда като зашеметяваща победа. Но новите мита - да не говорим за допълнителните налози, които администрацията заплашва да наложи върху полупроводниците и фармацевтичните продукти - носят краткосрочни рискове и гарантират дългосрочни разходи. Празненствата са в най-добрия случай преждевременни.

Доскоро САЩ водеха система за търговия, основана на правила, на взаимен интерес. Сега те открито са решени да променят принципа „силният е прав“ в полза на САЩ. Европейският съюз (ЕС), Япония и други страни по света се надяваха, че заплахите за контрамерки ще подтикнат администрацията обратно към старото разбиране. Но тяхната зависимост от защитата на сигурността на САЩ и очевидната готовност на администрацията на Тръмп да я оттегли ги принудиха да отстъпят.

Както се очакваше, Белият дом не предложи на съюзниците на САЩ никакво място за отстъпление. Точно обратното: администрацията отпразнува поражението им. Нямаше как да се прикрие кой е спечелил и кой е загубил.

Въпросът е кога и как ще се материализират разходите за тази повърхностна политическа победа. Ранен и рязък икономически обрат е все още напълно възможен в зависимост от това дали финансовите пазари ще останат толкова безразлични, колкото бяха досега, относно случващото се.

Инвеститорите с право виждат резултата от търговската политика на Белия дом като по-малко токсичен, отколкото би могъл да бъде. Въпреки че митата са много по-високи, отколкото тези, с които САЩ са свикнали да боравят, те все още не са достатъчно високи, за да наложат де факто ембарго върху вноса или да причинят сериозни непосредствени щети. Приходите от подобни налози върху вноса ще направят нещо (не много, но нещо), за да помогнат за покриването на публичните разходи. А пламенният стремеж на администрацията на Тръмп за дерегулация и части от неотдавнашния закон за данъците и разходите (по-специално по-ниските корпоративни данъци и разходите за инвестиции) вероятно ще насърчат растежа.

И все пак новите мита вече предизвикаха намеци за стагфлация - токсична смес от ускорена инфлация и по-бавен икономически растеж, срещу която Федералният резерв би бил безпомощен. Въпреки добрите си страни законопроектът на Тръмп изоставя всякаква претенция за фискална дисциплина. Идеята, че митата осигуряват яснота относно бъдещата политика, изглежда заблуждаваща; със сигурност ще бъдат използвани нови заплахи в отговор на реални или въображаеми оплаквания.

Междувременно склонността на администрацията на Тръмп към смущенията като инструмент на политиката е непоклатима: атаките на Белия дом срещу независимостта на Федералния резерв продължават да растат, а решението за уволнение на ръководителя на Бюрото по трудова статистика след публикуването на разочароващите данни за заетостта миналата седмица беше толкова очевидно неоправдано, че дори един или двама републиканци в Конгреса изразиха ясни резерви.

В един момент, под този безмилостен натиск, настроенията на финансовите пазари може да сменят полюсите. Ако това се случи, много плочки домино ще паднат.

Да не говорим за това докъде води всичко това в дългосрочен план. Митата, които са значително – дори и не разрушително – по-високи, ще повишат цените, ще притъпят конкуренцията и ще задържат ниския жизнен стандарт, особено в САЩ. Обърнете внимание, че изборът да не се предприемат ответни мерки, макар и неудобен, оставя Япония и Европа по-отворени за търговия, което гарантира, че САЩ ще бъдат най-големият губещ в дългосрочен план.

Най-лошото е, че тормозът от страна на САЩ ще причини трайни и евентуално непоправими щети на редица съюзи. Отсега нататък унизените правителства и техните гневни електорати ще пренебрегват обещанията на САЩ и вече няма да гледат толкова благосклонно на геополитическите им приоритети. С течение на времето те ще намалят зависимостта си от Вашингтон и вместо това ще задълбочат други икономически, дипломатически и свързани със сигурността отношения, посочва редакционната колегия на Bloomberg.

Дори ако краткосрочният залог на администрацията на Тръмп се отплати политически, този предполагаем триумф в крайна сметка ще бъде възприет като това, което е - прекомерно скъпа грешка.