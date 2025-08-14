Путин предлага Русия и САЩ да сключат споразумение за контрол над ядрените оръжия

Руският президент Владимир Путин заяви в четвъртък, че американската администрация полага „искрени усилия“ за разрешаване на конфликта в Украйна и предложи Москва и Вашингтон да постигнат споразумение за контрол над ядрените оръжия, предава Ройтерс.

В изказване по време на среща в Кремъл с най-висшите военни и държавни официални лица на Русия Путин заяви, че ги информира за състоянието на преговорите със САЩ по въпроса за Украйна и за двустранните разговори с Киев.

„Бих искал да ви разкажа за етапа, на който се намираме с настоящата американска администрация, която, както всички знаят, по мое мнение полага доста енергични и искрени усилия да спре боевете, да сложи край на кризата и да постигне споразумения, които са в интерес на всички страни, участващи в този конфликт“, заяви Путин.

Руският президент каза, че дискусиите със Съединените щати са насочени към създаване на „дългосрочни условия за мир между нашите страни, в Европа и в света като цяло, ако постигнем споразумения в областта на контрола над стратегическите настъпателни оръжия в следващите етапи“.

Русия и САЩ разполагат с най-големите арсенали от ядрени оръжия в света.

Последният останал стълб на контрола над ядрените оръжия между двете страни е договорът за ново намаляване на стратегическите оръжия (New START), който изтича на 5 февруари 2026 г.

Срещата на Путин с американския президент Тръмп в Аляска в петък ще бъде първата между действащите президенти на САЩ и Русия от 2021 г. насам и се случва в момент, в който Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на почти тригодишната офанзива на Русия.

Преговорите ще започнат в Аляска в 22:30 ч. (българско време), съобщи съветникът на Путин Юрий Ушаков, цитиран от АФП и БГНЕС.

Те ще се проведат „на четири очи“ между Путин и Тръмп, като ще присъстват само преводачите им, каза Ушаков.

„След това ще последват преговори между делегациите, които ще продължат по време на работна закуска“, добави Ушаков.

В руската делегация ще бъдат външният министър Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и икономическият преговарящ Кирил Дмитриев, добави Ушаков.

Путин и Тръмп ще дадат съвместна пресконференция след срещата си, по време на която ще „обобщят резултатите от преговорите“. Това ще бъде първата съвместна пресконференция между лидерите на САЩ и Русия от 2018 г., когато Путин се срещна с Тръмп в Хелзинки.

Още санкции

Междувременно Европейският съюз заяви, че се надява да приеме 19-ти пакет от санкции срещу Русия следващия месец, тъй като блокът иска да продължи да оказва натиск върху Путин заради войната в Украйна, предава Bloomberg.

Говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста даде подробности за графика на следващия кръг от мерки срещу Русия по време на ежедневната пресконференция в Брюксел в четвъртък, но не даде повече подробности за това какво може да бъде включено в пакета.

ЕС одобри набор от мерки през юли.