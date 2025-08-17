Зеленски: Настоящите фронтови линии трябва да бъдат основата за мирни преговори

Украинският президент Володимир Зеленски, който говори в Брюксел в неделя, заяви, че настоящите фронтови линии във войната на страната му срещу Русия трябва да бъдат основата за мирни преговори, предава Ройтерс.

„Имаме нужда от действителни преговори, което означава, че можем да започнем от мястото, където се намира фронтовата линия в момента“, каза Зеленски и допълни, че европейските лидери подкрепят това.

Той говори преди виртуалната среща с европейските ръководители и преди да отпътува за Вашингтон, за да се срещне с Доналд Тръмп след срещата на американския президент с руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък.

Зеленски повтори позицията си, че е необходимо да се установи примирие, за да се преговаря за окончателно споразумение.

„Важно е, че Вашингтон е с нас“, каза украинският президент. Той ще бъде придружен от няколко европейски съюзници за преговорите с Тръмп в понеделник.

Зеленски заяви, че Украйна все още не знае всички искания, отправени от Путин на срещата с Тръмп в петък и добави, че ще отнеме много време да ги разгледа и че това не е възможно „под натиска на оръжията“.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред CBS, че САЩ ще продължат да се опитват да създадат сценарий, който да помогне за прекратяване на войната в Украйна, но допълни, че това може да не е възможно.

„Ако мирът тук не е възможен и войната продължи, хората ще продължат да умират с хиляди..., за съжаление може да стигнем до там“, каза Рубио.

Европейски лидери ще придружат украинския президент Володимир Зеленски на срещата с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, като целта им е да го подкрепят, след като американският президент притисна Украйна да приеме бързо мирно споразумение след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в петък.

„Има неща, които бяха обсъдени по време на тази среща и които имат потенциал за пробив, за напредък“, коментира Рубио и допълни, че сред обсъжданите теми ще бъдат гаранции за сигурността на Украйна.

Според запознати източници Тръмп и Путин са обсъдили предложения Русия да се откаже от малки окупирани територии в Украйна в замяна на това Украйна да отстъпи част от укрепените си територии в източната част на страната и да замрази фронтовите линии на други места.

Рубио заяви, че и двете страни ще трябва да направят отстъпки, ако искат да сключат мирно споразумение.

Тръмп и Путин са се споразумели на срещата си в Аляска, че САЩ ще могат да предложат на Украйна гаранции за сигурност, заяви Стив Уиткоф, специален пратеник на Доналд Тръмп, цитиран от Bloomberg.

"Постигнахме споразумение, че САЩ и други държави могат ефективно да предложат на Украйна крауза, подобна на член 5", каза Уиткоф пред CNN, имайки предвид разпоредбата на НАТО, според която ако един съюзник бъде нападнат, това се счита за нападение срещу всички страни членки.

Но Уиткоф, който присъства на срещата на двамата президенти във военната база в Аляска в петък, уточни, че споразумението им не позволява на Украйна да постигне дългогодишната си цел за членство в НАТО.

"Путин каза, че червеният флаг е приемане в НАТО", изтъкна Уиткоф.

Русия отиде на срещата с искането Украйна да се откаже от териториите, които Москва е завзела по време на тригодишната война. Уиткоф каза, че Путин е направил "някои отстъпки по отношение на всички пет области" и добави, че "трябва да се проведе обсъждане за Донецк" с украинския президент Володимир Зеленски, когато той се срещне с Тръмп в Белия дом в понеделник. Това предполага, че има място за преговори.

Тръмп заяви в неделя, че е постигнал "голям напредък по въпроса с Русия". Той направи това в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Макар че американският президент отиде на срещата с Путин в петък с цел да постигне примирие, той излезе с изявление, че ще се съсредоточи върху окончателно споразумение.

Уиткоф заяви, че "промяната е направена, защото Путин и Тръмп са постигнали "толкова голям напредък", че няма нужда от период на примирие през който да се изработят подробностите.

"Тезата за примирие е, че ще се обсъждат всички тези въпроси, които вече сме решили" в Аляска, каза Уиткоф и допълни, че не могат да се финализират никакви обсъждания за размяна на територии, защото Зеленски трябва да бъде пряко включен. Тръмп не покани украинския президент на срещата в Аляска.