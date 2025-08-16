Какви са реакциите на европейските лидери след срещата между Тръмп и Путин

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната.

"Европейският съюз (ЕС) работи тясно със (Володимир) Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение", изтъква Фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Междувременно премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви след проведените по-рано днес телефонни разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, Зеленски и с други европейски лидери, че най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна.

Италия дава своя принос заедно със своите западни съюзници, добави Мелони.

Според чешкия премиер Петер Фиала вчерашната среща в Аляска е показала, че докато Вашингтон и неговите съюзници се стремят към мир, Кремъл иска териториални придобивки.

"Резултатите от срещата в Аляска потвърждават, че докато САЩ и техните съюзници търсят пътища към постигането на мир, Путин си остава заинтересован единствено от възможно най-големи териториални придобивки и от възстановяването на Съветската империя", каза Фиала.

По темата се изказа и министър-председателят на Унгария Виктор Орбан, според който светът е едно по-безопасно място след вчерашната среща между Тръмп и Путин.

"Години наред сме свидетели на това как най-големите ядрени сили елиминират рамката на своето сътрудничество и си изпращат послания една на друга", написа Орбан във Facebook.

"Сега това вече е минало. Днес светът е място, по-безопасно от вчера", посочи той.

/БТА/