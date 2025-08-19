Швейцария няма да арестува Путин, ако той посети страната за мирни преговори с Украйна

Швейцария ще предостави „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, ако той евентуално посети страната за хипотетични мирни преговори с Украйна, обяви швейцарският външен министър във вторник, съобщава Politico.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе интензивни разговори с европейски лидери в Белия дом, включително с украинския президент Володимир Зеленски, по време на които се обади на Путин и предложи двамата враждуващи лидери да се срещнат, за да договорят мирно споразумение.

В публикация в собствената му социална платформа Truth Social Тръмп заяви, че е започнал да организира среща на върха, без да предлага подробности.

Френският президент Еманюел Макрон предложи във вторник такава среща да се проведе в Женева. Италианският външен министър Антонио Таяни се съгласи, като коментира, че швейцарският град „би могъл да бъде подходящото място“.

Путин, който е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд от 2023 г. за военни престъпления в Украйна, няма да бъде арестуван, ако пристигне в Швейцария за участие в „мирна конференция“, като страната е готова за такава среща, коментира външният ѝ министър Игнацио Касис.

„Винаги сме сигнализирали за нашата готовност, но това, естествено, зависи от волята на големите сили“, казва Касис.

Швейцария е „изяснила правната ситуация“, добавя той, и би могла да бъде домакин на такава среща на върха „въпреки заповедта за арест срещу Путин поради нашата специална роля и ролята на Женева като европейска централа на ООН“.

Кремъл публично все още не се е съгласил Путин да се срещне със Зеленски. Външният министър на Русия Сергей Лавров коментира уклончиво във вторник, че всички контакти, които включват висши правителствени служители, трябва да бъдат подготвени с най-голяма грижа.

Тръмп повтори твърдението си пред Fox News във вторник, че организира среща.