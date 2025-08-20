Правителството задвижи проекта за язовир „Черни Осъм“

Започва процедура по изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод, за да се справим с кризата в безводието в Плевен. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание.

Премиерът увери, че общината ще получи пълна политическа подкрепа от правителството след като разгледа предложенията по инвестиционната програма и ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура, особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляването на валежите, огромните загуби по амортизирана ВиК система. Местната власт следва в ускорени срокове да започне проектиране на всички проблемни участъци, където водопроводната мрежа в Плевен е в най-лошо състояние, като се предложат и нови водоизточници. Росен Желязков е възложил на областния управител да свика кризисния щаб и да му бъде докладвано на седмична база за работата на всички отговорни институции за решаване на кризата, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза. В дневния ред е предвидена една единствена точка. Тя е за избиране на кризисна временна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен, предава БТА.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха проведени няколко срещи по темата, министърът възлага процедура по изготвяне на подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм", пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод.

„Особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляването на валежите, огромните загуби по амортизираната ВиК система и не на последно място сезонното използване на вода за питейни нужди за непитейни цели създават тези проблеми. Ангажиментът, който поемаме, е да вложим административен и финансов ресурс по преодоляването на десетилетните слабости“, заяви премиерът.

На 17 август жители на Плевен излязоха на протест срещу водния режим в града с празни туби и бутилки от вода, които бяха хвърлени към входа на Общината, както и с призиви „Искаме вода!“ и „Оставка!“. Кметът на града Валентин Христов заяви, че заради безводието ще се обсъжда обявяването на бедствено положение. Жителите на Плевен и областта поискаха спешни мерки и търсене на водоизточници от кмета и от държавата.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова съобщи в края на юли, че в момента се прави пазарно проучване на проекта за строеж на язовир "Черни Осъм". След това ще се пристъпи и към другите действия във връзка с реализирането му. Тя припомни, че проектът за строителството беше размразен през миналата година.

"Министерството на регионалното развитие и благоустройството търси възможности за трайно решаване на проблема. Това е един процес, който не може да стане веднага, но идеята е да се намери трайно решение за региона и да се реши проблемът", каза още Витанова.