Може ли търговската война на Тръмп да сближи Китай и Индия?

Китайският външен министър Уан И направи завоалиран намек за САЩ тази седмица. Той отбеляза, че Индия и Китай трябва да намерят начини да съществуват едновременно на фона на „едностранния тормоз“, пише The Wall Street Journal.

Китай и Индия „трябва да се гледат взаимно като партньори и възможности, а не като противници или заплахи“, коментира Уан, цитиран от китайското външно министерство.

Министърът се срещна в понеделник с индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар, преди да разговаря във вторник и с премиера Нарендра Моди.

Анализатори казват, че може да се очаква подобрение на иначе хладните отношения между Китай и Индия заради търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп. Двете азиатски страни осъзнават, че може да се наложи да се опрат на други търговски отношения, за да предотвратят тежки щети за своите икономики.

И двете страни са изправени пред заплаха от налагане на сериозни мита от САЩ заради търговската си политика. Вашингтон разкритикува Индия заради мащабните покупки на руски петрол.

Във встъпителните си думи Джайшанкар коментира пред Уан И, че индийският и китайският народ се стремят да продължат напред след „труден период в нашите отношения“. „Различията не трябва да се превръщат в спорове, нито в конкурентен конфликт“, казва той.

На срещата си с Уан индийският премиер Нарендра Моди заяви, че приветства „стабилния и положителен напредък“ в двустранните отношения, който ще допринесе за регионалния просперитет, според изявление на Министерството на външните работи на Индия.

Моди е потвърдил също така, че ще присъства на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество – група за сигурност, която включва Русия, в първото си посещение в Китай от седем години насам.

Двете съседни страни, които притежават ядрено оръжие, се приближават до възобновяване на нормалните двустранни отношения след период на сериозно напрежение през 2020 г. При сблъсъците по границата загинаха 20 индийски и четирима китайски войници.

И двете страни през последните години струпаха десетки хиляди войници на спорната си граница, докато кръг след кръг военни преговори на високо ниво не успяха да свалят напрежението. Пробив дойде миналия октомври, когато двете страни постигнаха споразумение за патрулиране на границата. Това проправя пътя за разговори между Моди и китайския лидер Си Дзинпин в Русия.

През последните месеци Китай позволи на индийски поклонници да посещават свети места в Тибет, докато Индия заяви, че ще възобнови издаването на туристически визи на китайски граждани.

Според анализатори бавното, но стабилно подобрение в отношенията между Китай и Индия може да набере скорост заради търговската и митническа политика на Тръмп. Президентът на САЩ наложи 25% мито върху индийския внос и заплаши да го удвои преди края на месеца. Това мито от 50% приблизително би съответствало на митата, които САЩ налагат върху много китайски стоки.

Търговията между Индия и Китай е на приблизителна стойност от 130 млрд. долара – почти като размера на търговията между Индия и САЩ. Индия обаче купува много повече от Китай, отколкото от САЩ. Нарастващата производствена мощ на Индия в електрониката остава силно зависима от китайски части, а някои в Индия виждат засилването на икономическото сътрудничество с Китай като по-необходимо за стимулиране на производствения сектор.

Отвъд търговията, действията на Тръмп хвърлят въпросителна върху посоката на отношенията между САЩ и Индия, които през последното десетилетие бяха описвани в розови краски от двете страни. Силните отношения са естествени, твърдят политически експерти, предвид споделените опасения относно нарастващата икономическа и военна тежест на Китай.

Китай и Индия обаче са изправени и пред фундаментални различия, които е малко вероятно да бъдат разрешени. Граничните спорове все още могат да се разпалят, тъй като и двете страни изградиха постоянна инфраструктура по протежение на границата през последните години, за да се подготвят за евентуален бъдещ конфликт.

Индия прие и Далай Лама, тибетския будистки лидер в изгнание, който е смятан за сепаратист от Пекин заради застъпничеството си за по-голяма автономия на тибетския регион, контролиран от Китай.

Китай, от друга страна, е най-силният съюзник на съперника на Индия Пакистан, който разположи китайски самолети в последния конфликт с Индия.