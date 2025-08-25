Френският премиер ще поиска вот на доверие заради бюджета

Френският премиер Франсоа Байру заяви, че ще поиска вот на доверие на 8 септември в опит да принуди политическите партии да заемат позиция по предложенията на правителството за бюджета в парламента и да предотврати улични протести, планирани за по-късно тази седмица, предава Bloomberg.

Байру каза пред репортери на пресконференция в Париж в понеделник, че френският президент Еманюел Макрон е приел да свика парламента на извънредно заседание, за да позволи на правителството да представи плана си и да гласува вот на доверие.

„Да, това е риск, но най-големият риск е да не се направи нищо. Няма изход от тази ситуация, ако не проявим смелост“, заяви Байру.

Премиерът е подложен на критики заради съкращенията на разходите и повишенията на данъците в размер на 44 млрд. евро, които той счита за жизненоважни, за да предотврати катастрофа за публичните финанси на Франция. Те включват премахването на два от официалните празници в страната.

Разликата в доходността между френските и германските 10-годишни облигации се увеличи с около три базисни пункта до 73 пункта, след като Байру обяви плана си за вот на доверие. За сравнение, в края на юли разликата беше 65 базисни пункта.

Френската политика подхранва рискове. Графика: Bloomberg LP

Байру очерта предварително бюджета си за 2026 г. през юли в опит да спечели подкрепа през лятната ваканция. Той се постара да не взема отпуск, а вместо това остана основно в Париж и стартира канал в YouTube, наречен FB Direct, за да обясни решенията си относно данъците и разходите.

Но усилията му не успяха да спечелят обществото и популярността на Байру спадна до рекордно ниски нива за премиер по време на президентския мандат на Макрон. Сега спорът може да прерасне в улични протести, тъй като призивът в социалните мрежи за „блокиране на всичко“ на 10 септември получи подкрепата на няколко политически групи.

Крайнолява партия заяви през септември, че ще поиска вот на доверие по-късно през септември.

Франсоа Байру е най-непопулярният френски премиер в мандата на Макрон. Графика: Bloomberg LP

Сътресенията във Франция, които настъпиха, след като Макрон обяви предсрочни избори през юни 2024 г., разклатиха доверието на инвеститорите и доведоха до повишаване на разходите по заемите на страната в сравнение с другите държави. Отклонението от предишните усилия за намаляване на бюджетния дефицит също допринесе за вълната от продажби на френски активи.