IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

САЩ може да наложат още мита на страните с цифрови данъци

Тези данъци са създадени, за да навредят или дискриминират американската технология, счита Тръмп

08:29 | 26.08.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши страните, които имат цифрови данъци, с „последващи допълнителни мита“ върху стоките им, ако не отменят това законодателство, предава Ройтерс.

Запознати източници съобщиха по-рано, че администрацията на Тръмп обмисля налагането на санкции на Европейския съюз или на представители на страните членки, отговорни за прилагането на знаковия Закон за цифровите услуги на блока.

Много страни, особено в Европа, налагат данъци върху приходите от продажби на доставчиците на цифрови услуги, включително Google на Alphabet, Facebook на Meta, Apple и Amazon. Проблемът е отдавнашна неприятност в търговията за редица американски администрации.

„С тази истина предупреждавам всички страни, които налагат цифрови данъци, законодателство, правила и регламенти, че ако тези дискриминационни действия не бъдат премахнати, аз, като президент на САЩ, ще наложа значителни допълнителни мита върху износа на тези страна за САЩ и ще въведа ограничения върху износа на нашата високо защитена технология и чипове“, отбеляза Тръмп в публикация в социалната си мрежа.

В нея той твърди, че това законодателство е „създадено, за да навреди или дискриминира американската технология“ и че дава предимство на фирми от технологичния конкурент на САЩ Китай.

Тръмп вече е заплашвал да наложи мита на страни като Канада и Франция заради различия, свързани с данъците върху цифровите услуги.

През февруари американският президент нареди на министъра си на търговията да възобнови разследванията си с цел налагане на мита върху вноса от страни, които облагат с данъци цифровите услуги на американските технологични компании.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:30 | 26.08.25 г.
Доналд Тръмп цифрови данъци цифрови услуги
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 1
гъбко
преди 55 минути
Хихи ... нали "инвестираха" в тържеството на качването на трронЪт !! Сега кралЯт със скиптърА връща "инвестициите" ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още