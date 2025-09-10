Мостове или пропасти? Какво донесе срещата между Фицо и Зеленски

Противоречията между Словакия и Украйна останаха и след срещата на двамата им лидери Роберт Фицо и Володимир Зеленски в Западна Украйна, съобщи ДПА.

След разговорите, състояли се в пограничния със Словакия украински град Ужгород, Фицо отбеляза пред журналисти от своята държава: „Разбрахме се, че не сме се разбрали за нищо“.

Зеленски написа в социалната мрежа Х, че обсъжданията са били съдържателни. По думите му той е запознал Фицо с резултатите от последния си разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп и действията на подкрепящите Киев държави от така наречената Коалиция на желаещите.

Словашкият лидер, от своя страна, е информирал Зеленски за контактите си с Китай.

Проблемният въпрос - петролът

„Друг важен въпрос беше енергийната зависимост на Европа – руският петрол, подобно на руския газ, няма бъдеще“, написа Зеленски.

Според медийни публикации Тръмп е скастрил европейските поддръжници на Украйна в телефонен разговор предишния ден за това, че продължават да сключват петролни сделки с Русия. Твърди се, че той е настоял те да престанат да правят това, тъй като така дават възможност на Москва да финансира войната си срещу Киев.

В отношенията между двете славянски съседки Словакия и Украйна често възникват напрежения заради нефтените доставки, отбелязва ДПА.

Преди разговора със Зеленски Фицо обяви намерение да изрази недоволство пред него заради украинските обстрели на руския участък от петролопровода „Дружба“. Неспирните повреди по тръбата представляват „посегателство срещу енергийната сигурност на Словакия“.

Петролопроводът служи за пренос на руски суров петрол по суша до Словакия и Унгария.

Единомислие за европейското членство на Киев

Въпреки всичко Братислава ще продължи да подкрепя присъединяването на Киев към ЕС. Словашкият кабинет подкрепя и „всички инициативи, които ще доведат до спиране на огъня и мир“.

Двамата политици се договориха на 20 октомври да се състои съвместно заседание на правителствата им.

Зеленски написа, че словашката подкрепа за европейския път на страната му е важна. Те се съгласиха, че Молдова и Украйна трябва да работят заедно за присъединяване към ЕС.

Зеленски публикува и снимки от откриването на участъка Ужгород – Чоп от нова железопътна линия, която е построена с ширина на междурелсието по европейски, а не по руски стандарт. Ужгород е първият украински областен град, който благодарение на новата линия ще бъде свързан с Братислава, източния словашки град Кошице, Будапеща и Виена.

Зеленски обвини Путин, че подстрекава съседите на Украйна към енергийна блокада

На пресконференцията с Фицо Зеленски каза, че ако руският му колега Владимир Путин искрено желае край на войната, той е нямало да подстрекава съседите на Украйна да ѝ налагат енергийна блокада, предаде Укринформ.

"Ако някой наистина иска да сложи край на война, той няма да кара съседните ти държави да ти налагат енергийна блокада. Това показва, че той иска да напада нашия енергиен сектор и разбира, че ние осуетяваме това, доколкото можем, и внасяме енергия, когато можем, в съответствие с правилата на ЕС", посочи украинският лидер.

Той изрази благодарност към всички европейски страни, които са доставили енергия на Украйна във времена на нужда.

"Благодарни сме на всички страни, включително на Словакия, които ни помагат да получаваме енергия, когато тя е в дефицит", добави президентът.

Зеленски посочи, че най-тревожни са опитите на Русия да блокира енергийните доставки за Украйна.

"Това е проблемът – не упражняваме достатъчен натиск върху Русия, за да я накараме да се замисли за прекратяване на войната. Натискът трябва да бъде всеобщ и да идва от всички партньори в Европа и САЩ", подчерта той.

Той добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил "изключително прям за необходимостта Европа да престане да получава енергийни ресурси от Русия, която печели от тях и използва приходите, за да води войната срещу Украйна".

Миналата седмица Фицо се срещна с Путин в Пекин, за да обсъдят въпроси, свързани с Украйна. Словашкият лидер заяви, че е категорично против украинските удари по петролопровода "Дружба",

Унгарският експерт Андраш Рац посочи пред Укринформ, че украинските удари по тръбопровода "Дружба" са част от по-голяма стратегия, насочена срещу руския петролен отрасъл и че нарушаването на доставките по него за Унгария и Словакия е само косвен ефект.

Нов удар по "Дружба"

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в неделя в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независим източник. Засега няма коментар от страна на Русия.

Транзитният тръбопровод служи за доставки на руски суров петрол за Унгария и Словакия, които продължават да го купуват от Русия дори след като други страни от Европейския съюз спряха да го правят заради инвазията в Украйна.

Киев заяви, че ударите по руски енергийни съоръжения са в отговор на продължаващите атаки на Москва срещу Украйна и имат за цел да подкопаят военните усилия на Русия.

Доставките на суров петрол и до двете европейски държави бяха прекъснати многократно през последните седмици заради украински атаки.

/БТА/