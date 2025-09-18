И петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се, съобщава БТА.

Правителството подкрепиха ГЕРБ-СДС (65 депутати), "ДПС-Ново начало" (28), "БСП-Обединена левица" (19), "Има такъв народ" (ИТН -17), и четирима нечленуващи в парламентарна група народни представители.

За първи път опозицията бе единна в искането си, че правителството трябва да бъде сменено.

Против кабинета "Желязков" бяха "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) - 35 депутати, "Възраждане" (33), "Алианс за права и свободи" (АПС) - 12, "Морал, единство, чест" (МЕЧ) - 11, и "Величие" (10).

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не участва в гласуването, както обяви още сутринта пред репортерите в кулоарите на парламента. Той посочи, че от години се политизира всичко, свързано с Министерството на вътрешните работи (МВР), а полицаите се използват като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии.

Проектът на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков беше внесен миналия петък по инициатива на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и подкрепен от „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“. Той е за несправяне на правителството в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

„Министерският съвет чу твърденията, доводите, аргументите на опозицията. Ние ви отговорихме с доводи и аргументи. Надявам се да се е получил дебат. Правителството продължава своята работа за стабилност в страната и за партньорство с институциите във и извън България”, каза след гласуването премиерът Росен Желязков.

Той коментира, че очаква и шести вот на недоверие.

Дебатите по петия вот на недоверие се проведоха вчера.

От "Възраждане" се събраха на протест няколко минути преди депутатите да гласуват вота на недоверие. Привърженици на партията блокираха движението на пл. "Княз Александър I".

Протестиращите скандираха лозунги като "Оставка", "Боклуци", "Мафия" и "Мутри вън". На протеста имаше и плакати с послания като "Духовно възраждане и свобода за България!", "Налагането на еврото от мафията води до финансов колапс на България", "Унищожаването на лева от мафията е огромен грабеж на народа" и "Запазваме лева! Печелим битката", както и други.

Първият вот на недоверие към правителството беше за външната политика. Той беше иницииран от "Възраждане" и подкрепен с подписите на "Величие" и МЕЧ. В залата го подкрепиха само вносителите от трите опозиционни сили.

Очаквано не мина и второто искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет - за провал в борбата с корупцията. То беше по инициатива този път на МЕЧ и отново подкрепено от "Величие" и "Възраждане".

Третият вот – отново неуспешен, беше за провал във финансовата политика по инициатива на "Възраждане" с подписите на МЕЧ и "Величие".

Тогава още преди гласуването в пленарната зала, от "Величие" дадоха заявка за четвърти, свързан с незаконните сметища. Той отново беше неуспешен, като в пленарната зала го подкрепиха, освен трите партии-вносители, и от "Продължаваме промяната", един лидерски глас от "Да, България", както и депутатите от АПС.