Петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" – от тролски постове до нова протестна енергия

Депутатите дебатираха днес по петия вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков на тема „провал в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава“.

Разискванията по проекторешението за гласуване на вот на недоверие продължиха седем часа.

Съгласно правилника на Народното събрание гласуването ще бъде утре, 24 часа след приключване на дебатите – в 16:45 ч.

Вотът беше внесен на 12 септември 2025 г. Вносители са 59 народни представители от ПГ „Продължаваме Промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), ПГ на ПП МЕЧ и ПГ „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Пред депутатите министърът на вътрешните работи Даниел Митов обвини опозицията в целенасочена политическа манипулация и използване на човешки трагедии като инструмент за натиск срещу правителството. Според него опозицията се е нуждаела от катализатор, за да изостри политическото говорене преди вота и е "сглобила мотиви с помощта на ChatGPT".

"Конституцията в това отношение е пределно ясна и дори и псевдоюристите със съмнителни дипломи от "Харвард" би трябвало да разбират това, което казва Конституцията, а именно, че вотът трябва да бъде мотивиран иск - факти, доказателства, експертни анализи….А какво получаваме - някаква попара, съчинение, което прилича повече на публикация във Фейсбук група с тролски постове, отколкото на юридически издържан документ“, каза Митов.

По думите му когато опозицията внася вотове без реалната перспектива да събере нужното мнозинство без ясно изразена алтернатива или управленска визия, инструментът започва да изглежда като акт на безсилие, като публична демонстрация на липса на политическа тежест.

Целта на този вот не е да играем на по-по-най, а да чуем отговорите на въпросите, които сега са към вас, обърна се към управляващите съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова по време на дебатите.

„Притеснява ме, че не чух отговор на следните въпроси - какви законодателни мерки ще предприемат управляващите, за да реформират Висшия съдебен съвет (ВСС), така че да отговаря на европейските стандарти и да гарантират независим съд", каза Йорданова. "Къде е становището на министъра на правосъдието по този въпрос, къде е законодателното предложение – мълчание“, коментира тя.

Йорданова попита също какви мерки ще предприеме правителството и управляващото мнозинство, така че да гарантира ефективна и отчетна прокуратура, а не прокуратура, която да "държи на трупчета дела или пък да атакува удобно опозицията".

Срещу нас няма алтернатива, а „жалка сбирщина от хора“, за които властта е на всяка цена, заяви Станислав Балабанов, зам.-председател на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН). Той атакува мотивите на вота, като посочи, че първото, което прави впечатление, е, че преобладаващата част от твърденията на вносителите се основават общо взето на спорни източници и слухове от типа на „както е известно“, „както се знае“ и др. Ако мотивите се основават на слухове, това е не само несериозно, но и белег на сериозна политическа безпомощност, коментира Балабанов.

Това правителство "ще го бъде" и оттук нататък го очаква много по-дългосрочна работа с воденето на структурни реформи, които са необходими на българските граждани и държава, заяви заместник-председателят на парламента и председател на ПГ на „БСП – Обединена левица“ Драгомир Стойнев.

По думите му правителството на Росен Желязков до момента е решавало проблеми и е гасяло пожари, но е започнало да работи и резултатите са започнали да бъдат видими. „Уверявам ви, че с новия бюджет това правителство ще започне да показва дългосрочната политика, която има“, каза Стойнев. Той отчете, че основният проблем на българските граждани е да си запазят стандарта на живот и да има стабилност в държавата.

Драгомир Стойнев каза още, че днешното правителство не е случайност, а е пряк резултат от политическата безотговорност и липсата на диалогичност на формацията ПП-ДБ.

"Изключително разочарован съм, защото очаквах по-сериозно и отговорно отношение от вносителите на вота на недоверие по темата, която беше зададена от тях, а именно - завладяната държава", коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод дебатите по вота на недоверие. Според него в пленарната зала са се чули общи приказки, а подготовката на вносителите на вота на недоверие е била слаба.

"Не се очертава резултат, какъвто поне ние от „Възраждане“ искаме - да падне правителството", заяви Костадинов. Той смята за грешно и решението да се внесат три групи мотиви, защото така се възпрепятства нов вот по същите теми през следващите шест месеца.

Попитан дали от „Възраждане“ ще внесат нов вот на недоверие, лидерът на партията каза, че имат 43 подписа, необходими са още пет. Ако ги получим, нашите мотиви са актуални – водната криза стана доста по-сериозна, заяви Костадинов.

След гласуването на този вот ще стане кристално ясно, че това правителство оцелява и се крепи на подкрепата на Делян Пеевски и „Новото начало“. И трите партии са съгласни да плащат цената на тази подкрепа, заяви от парламентарната трибуна Хасан Адемов от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Той припомни, че още преди година АПС е заявила, че "дългата ръка на завладяната държава" не е насочена само върху тях, а че това явление е на път да се превърне в проблем за цялата държава. „Само една партия, без политическа, медийна и обществена подкрепа, няма как да се противопостави на набиращия скорост модел на овладяване на всички институции чрез безпрецедентен натиск, репресии да се присъединиш към правилната страна“, заяви Хасан Адемов.

По думите му подходът на управляващите да омаловажават вотовете на недоверие, обявявайки ги за загуба на време, издава притеснение, страх.

„Този вот успя да обедини всички опозиционни партии, независимо от различията между тях, каза депутатът. Бяха подготвени близо 80 страници мотиви, базирани както на конкретни факти, така и на неоспорими доказателства за неспособността на правителството да се справи с инструментариума на завладяната държава. Този вот вдъхнови протестна енергия“, допълни Адемов.

(по БТА)