ПП-ДБ внасят вот на недоверие срещу правителството заедно с МЕЧ и АПС

„Продължаваме промяната“-„Демократична България“ (ПП-ДБ) ще внесат вот на недоверие срещу кабинета заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС). Това обяви съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев преди заседанието на парламента, цитиран от БНТ.

"Първото, което ще направим, е внасяне на вот на недоверие - отпор срещу завладяната държава. Това ще стане в следващите дни и в следващите седмици“, подчерта Мирчев.

По думите му темата на вота е противодействие на завладяната държава, това, което се случва с институциите, „един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи, институциите да не работят. Те са подчинени на определени хора, които са в управлението. Вота ще го внесем заедно с МЕЧ и АПС".

Според Мирчев единственото, което може да събори кабинета, е волята на "ДПС - Ново начало".

От АПС изчакват да получат материалите по вота на недоверие, за да вземат решение дали ще го подкрепят, заяви заместник-председателят на парламентарната група на партията Джейхан Ибрямов.

Според него този вот е свързана предимно със сигурността. „Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот“, добавя Ибрямов.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев припомни, че именно те са инициатори на вота на недоверие на тема вътрешна сигурност и ред.

Председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че партията ще подкрепи вота на недоверие срещу правителството. Той обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва "да се разтури".

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. „Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект“, подчерта Михайлов.

Управляващите не са притеснени от намерението за внасяне на вот на недоверие и вече са си поставили задачи, които да изпълнят пред новия политически сезон.

"Моята надежда е, че ще имаме възможност да работим, защото имаме много работа. Имаме да приемаме много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук. Сред тях е Законът за образованието. Използвахме ваканцията с екипа на Красимир Вълчев, МОН да обобщим всички предложения, за да можем да ускорим модернизацията на образованието, което всички очакват", изтъква Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС.

Според Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ (ИТН) подготвяният вот на недоверие е доказателство.

"Колко некомпетентна и разединена е опозицията с техните несъстоятелни тези. И всъщност всичките опити досега доказаха едно - че има нужда от стабилно правителство", изтъква Балабанов.

Народните представители се събират днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание. Съгласно парламентарния правилник депутатите бяха във ваканция от 1 до 31 август.