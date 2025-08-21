IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Депутатите обсъдиха мерки за справяне с безводието

Създаването на Национален борд по водите за превенция на евентуални бъдещи кризи предлагат в общо решение четири парламентарни сили

19:06 | 21.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Парламентът да задължи Министерския съвет в срок до две седмици да създаде Национален борд по водите. Това предвижда проект на решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ", "БСП-Обединена левица" и "ДПС-Ново начало".

Предложението беше представено от Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС по време на извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, предава БТА.

Целта на борда ще бъде да координира действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на бъдещи кризи, обясни Лачовски. Бордът следва да включва представители на отговорните министерства, както и Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие.

Предлага се също почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи и проучване и сондиране на нови водоизточници. Сред предложенията са и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от Българската банка за развитие, както и спешни действия за осигуряване на достъп до водни ресурси за напояване.

„Сформирането на Национален борд ще позволи подобряване на координацията между институциите и взимането на конкретни решения, които да облекчат положението на българските граждани, които нямат вода или имат вода с ниско качество“, каза Искра Михайлова, народен представител от "ДПС-Ново начало", член на временната комисия за безводието. Очакваме не по-късно от два месеца да имаме реални резултати, които да подобрят ситуацията, допълни тя.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:06 | 21.08.25 г.
вода водна криза суша воден режим
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още