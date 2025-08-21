Депутатите обсъдиха мерки за справяне с безводието

Парламентът да задължи Министерския съвет в срок до две седмици да създаде Национален борд по водите. Това предвижда проект на решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ", "БСП-Обединена левица" и "ДПС-Ново начало".

Предложението беше представено от Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС по време на извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, предава БТА.

Целта на борда ще бъде да координира действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на бъдещи кризи, обясни Лачовски. Бордът следва да включва представители на отговорните министерства, както и Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие.

Предлага се също почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи и проучване и сондиране на нови водоизточници. Сред предложенията са и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от Българската банка за развитие, както и спешни действия за осигуряване на достъп до водни ресурси за напояване.

„Сформирането на Национален борд ще позволи подобряване на координацията между институциите и взимането на конкретни решения, които да облекчат положението на българските граждани, които нямат вода или имат вода с ниско качество“, каза Искра Михайлова, народен представител от "ДПС-Ново начало", член на временната комисия за безводието. Очакваме не по-късно от два месеца да имаме реални резултати, които да подобрят ситуацията, допълни тя.