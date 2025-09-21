Повече от половината позиции за посланици на САЩ по света стоят вакантни

Президентът Доналд Тръмп обеща реформа в американската дипломация и вместо това я "разби", пише в коментар американското издание на Politico. Осем месеца след встъпването му във власт повече от половината посолства на САЩ по света нямат назначен титулярен ръководител. Това е безпрецедентно висок дял, посочва изданието.

Дипломати разказват, че на много от важните постове са назначени хора с временни договори и с малък опит (особено в Близкия изток). Представителите на САЩ не участват в политически разговори във Вашингтон, а получават "объркващи административни заповеди". Въпреки това те не коментират много сегашното положение, защото се опасяват, че няма да изпълнят новите критерии за лоялност, виждайки как техни колеги са били изгонени.

Politico посочва, че кръгът при взимане на решенията в Белия дом се е свил много - малка група от хора участват в дискусиите с президента, след това спускат взетите решения за изпълнение от останалата част от администрацията. Целта е да бъде ограничено изтичането на информация в медиите и премахване на бюрокрацията.

Изданието е разговаряло с десетина бивши и настоящи служители на Държавния департамент, гарантирайки тяхната анонимност. Според тях усещанията в американските дипломатически мисии е за безсилие, но и също така дипломатите са се примирили със ситуацията.

В първия мандат на Доналд Тръмп е имало връзка между администрацията в Белия дом и дипломатите, но сега такава липсва и причината е незаинтересованост сред нови служители около Тръмп. В резултат на това връзките на САЩ на международната сцена отслабват, въпреки че амбициите на държавния секретар Марко Рубио са да направи институцията с много по-голямо значение в световната дипломация.

Помолен за коментар говорител на Държавния департамент посочи, че промените, извършени от Рубио, имат за цел да гарантират, че хората на "първа линия" в мисиите действително са в позиция да влияят на политиките. "Няма да толерираме хора, които използват позициите си,за да подкопават активно целите на законноизбрания президент", допълни обаче той.

Опитите за мир на Тръмп се провалят

В анализ и Associated Press обръща внимание, че военните конфликти в Близкия изток (между Израел и "Хамас") и в Украйна вместо да затихват се ожесточават и посочва, че това е признак за провала на американския президент. Той все още изглежда изненадан, че не е успял да накара руския президент Владимир Путин да спре войната, въпреки че смята, че отношенията помежду им са добри, коментират експерти пред агенцията.

"Той ме подведе", призна американският президент при своето посещение във Великобритания през изминалата седмица.

Същото се случва и в Близкия изток, след като Израел атакува части на "Хамас" на територията на Катар - един от близките съюзници на Вашингтон в региона. "Те трябва да бъдат много, много внимателни", каза Тръмп след това. Отново в Близкия изток - Афганистан, Тръмп заяви, че възможно най.бързо иска да си върне контрола върху базата "Баграм". Талибаните обаче категорично заявяват, че не приемат това.

Във Великобритания Тръмп беше философски настроен - "Това е войната, никога не знаете какво може да се случи по време на война".

Новите приоритети за дипломатите

Администрацията в Държавния департамент продължава да работи, но вече с нови приоритети, посочва още Politico. Те включват по-рестриктивни мерки по отношение на миграцията, по-отдалечен фокус от човешките права, хуманитарната помощ и промотиране на демокрацията, както и по-голяма подкрепа за американския бизнес по света.

Настроенията са смесени, а много дипломати се притесняват, че с действията си САЩ отблъскват своите съюзници.

В Държавният департамент на САЩ има специален канал, по който всеки дипломат може да изпрати бележки, обикновено секретни, до държавния секретар и да разкаже неща, които го притесняват или недоволство от поставени задачи. Не е ясно дали този канал функционира в момента, но много дипломати са категорични, че се притесняват, ако трябва да го използват.

Една от причините е решението да бъде включена оценка на лоялността при кариерното израстване на служителите.

Част от служителите на Държавния депратмент се боят за местата си - очакванията са, че САЩ могат да закрият част от консулствата и посолствата си и тогава дипломатите, работещи в тях, ще се окажат излишни. Както част от държавните служители, които загубиха работата си в шумните кампании на институцията, оглавявана от Илон Мъск, в търсене на начини за намаляване на разходите.