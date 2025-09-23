Тръмп: Украйна е способна да отвоюва цялата си територия от "хартиения тигър" Русия

Украйна, с подкрепата на ЕС, е способна да отвоюва своята територия до международно признатите граници, написа американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social малко след изявлението си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк и срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.

В изявления пред медиите преди двустранната среща Зеленски обясни, че ще представи информация за ситуацията на бойното поле и други детайли от хода на военните действия, както и покупките на оръжия от НАТО за Украйна. Държавният глава посочи, че войната ще продължи, докато Русия не я спре, както и че руската икономика се намира в тежко състояние, а той се надява на санкции срещу покупките на руски петрол и природен газ.

"След като анализирах и напълно разбрах войната между Украйна и Русия и кономическата ситуация, след като видях икономическите трудности, които има Русия, смятам, че Украйна, с подкрепата на ЕС, е в позицията да се бие и да спечели, да се върне до своята оригинална форма", написа американският президент.

Той беше категоричен, че "истинска военна сила" би спечелила тази война за по-малко от седмица, а войната продължава повече от три години и половина. "Това не прави чест на Русия, а по-скоро я кара да изглежда като хартиен тигър", допълни той.

В своята публикация Тръмп отбелязва "дългите опашки за бензин" в Русия, както и че руснаците ще разберат, че парите им се харчат за война с Украйна, "чийто дух е велик".

"Путин и Русия имат големи икономически проблеми и сега е моментът Украйна да действа", написа още Тръмп в социалната си мрежа и допълва, че САЩ ще продължат да доставят оръжия на НАТО и да им позволява да ги използва както преценят, визирайки програмата PURL, по която страните от алианса купуват оръжия за нуждите на Украйна. По данни на Зеленски по тази схема през август са събрани малко над 2 млрд. долара. САЩ вече одобриха и първите продажби по нея - ракети за Patriot и HIMARS на стойност 1 млрд. долара.

Публикацията на Тръмп изглежда и като "зелена светлина" за Украйна да продължава с ударите си в тила на Русия. Украинските дронове намалиха с почти 20% от капацитета за преработка на петрол на Русия през август, а атаките не спират и през септември. Според медийни публикации предишната администрация в Белия дом не подкрепяше тези атаки, защото се опасяваше от поскъпването на петрола на световните пазари.

По време на срещата между Тръмп и Зеленски Украйна извършва и серия от атаки по енергийна инфраструктура в пригранични райони, чиято цел е да спре влаковите доставки към фронтовата линия.