Китай се отказва от статута си на развиваща се страна в СТО

Китай вече няма да претендира за предимствата, достъпни за развиващите се страни в Световната търговска организация (СТО). Това премахва спорна точка, която пречеше да се постигне споразумение между Пекин и Вашингтон за реформиране на глобалния арбитър на търговията, съобщава Bloomberg.

Премиерът на Китай Ли Цян обяви в Ню Йорк, че страната ще спре да търси нови „специални и диференцирани“ права във всички настоящи и бъдещи преговори в рамките на СТО, според държавната информационна агенция Xinhua. Подобно изявление направи и ръководителят на СТО в платформата X.

Генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала приветства решението на Пекин като „кулминация на много години упорита работа“ и благодари на ръководството на Китай.

Пекин се стреми да договори по-трайна търговска сделка със САЩ и това вероятно е опит да спечели благоразположението на американския президент Доналд Тръмп. Според него специалните мерки се прилагат несправедливо за втората по големина икономика в света.

Въпросът за статута на Китай също е един от проблемите, които забавят преговорите за реформиране на СТО.

По-рано тази година търговски ръководители от целия Азиатско-тихоокеански регион, включително от Китай, както и САЩ, признаха значението на организацията за напредъка по търговските въпроси и необходимостта от нейните правила. Те призоваха и за „смислена, необходима и всеобхватна реформа за подобряване на всички нейни функции“.

Статутът на развиваща се страна е самопровъзгласен и предоставя различни предимства на членовете на СТО, включително по-дълги срокове за прилагане на споразуменията. Китай отдавна се определя като най-голямата развиваща се държава в света и подчертава тази позиция, за да претендира за водеща роля сред другите развиващи се икономики.

Въпреки четиридесетгодишната трансформация на Китай, която го превърна в най-голямата търговска и производствена икономика в света, ООН все още класифицира страната като развиваща се. Според Международния валутен фонд (МВФ) Китай се нарежда извън топ 50 в света по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, под Сърбия и точно пред Черна гора и Туркменистан.

През 2019 г. външният министър Уан И коментира, че исканията Китай да се обяви за „развита“ страна в международните отношения представляват форма на неравенство. По-рано тази година той определи страната си като „естествен член“ на Глобалния юг поради „споделената обща история на борба с колониализма и хегемонията и общата мисия за развитие и съживяване“.

Въпреки че вече не отговаря на условията за специалното третиране, статутът на Китай като развиваща се страна няма да се промени, казва Хан Йон, представител на Министерството на търговията, който отговаря за отношенията със СТО, пред репортери в Пекин в сряда.

Уенди Кътлър, старши вицепрезидент на Института за политика на азиатското общество и ветеран американски търговски преговарящ, казва, че съобщението е „твърде закъсняло с години“.

„В светлината на липсата на дневен ред за преговори на СТО и бавния темп на усилията за реформи, съобщението – макар и добре дошло, ще има малък практически ефект“, коментира Кътлър. Според нея обаче, това „ще помогне на Пекин да защити трайния си ангажимент към многостранната търговска система, в рязък контраст с Вашингтон, който задържа задълженията си към организацията“.

Пекин се позиционира като защитник на развиващите се страни и представя решението си като продължение на тези усилия. Китай се стреми да противодейства на водения от САЩ глобален ред, отчасти като ухажва Глобалния юг.

Ходът на Китай да не претендира за ползите „е важна мярка за защита и укрепване на многостранната търговска система“ и ще подчертае „ролята на Китай като основна развиваща се страна“, казва се в изявление на Министерството на търговията на страната.

Това е и „важно действие за прилагане на Инициативата за глобално развитие и Инициативата за глобално управление“, допълва се в изявлението, което се позовава на две политически предложения от Китай през последните години за реформиране на световните дела.

САЩ критикуват Китай заради претенциите на страната да поддържа статут на развиваща се икономика. През 2019 г., по време на първия си мандат като американски президент, Доналд Тръмп заяви, че „САЩ никога не са приемали претенцията на Китай за статут на развиваща се страна и на практика всеки настоящ икономически показател опровергава претенцията на Китай“.

Търговският представител на САЩ и Белият дом не са отговорили веднага на искане за повече информация относно съобщението.

Въпросът за статута на Китай се простира отвъд световната търговия, защото е голям препъникамък и за преговорите за климата. Развитите държави трябва да допринасят за фонд на стойност 100 млрд. долара годишно, за да помогнат на развиващите се страни да плащат за решения на климатичните проблеми. Въпреки че Китай е най-големият източник на вредни емисии в света, статутът му на развиваща се страна означава, че Пекин не допринася за фонда – позиция, критикувана както от Европа, така и от САЩ.

Въпреки декларацията от Китай е малко вероятно тя да разсее напрежението между Пекин и Вашингтон по търговски и други въпроси. Китайският износ все още расте силно, като се е увеличил с почти 6% през първите осем месеца на тази година и достига рекорд за периода.

Главният търговски представител на Китай атакува политиката на САЩ в сряда часове след публикуването на изявлението за статута. Той предупреждава, че „хегемонията, едностранчивостта и протекционизмът са широко разпространени“.

„В момента многостранната търговска система, основана на правила, е изправена пред сериозни предизвикателства. Определена държава започна търговска война, а след това и война с мита, което сериозно уврежда законните интереси на членовете на СТО и нарушава световния търговски ред, като внася несигурност и нестабилност в световната икономика“, казва се в изявлението.