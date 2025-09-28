Победа на Бабиш в Чехия ще подкрепи популистите и ще създаде ново главоболие на ЕС

Очаква се милиардерът Андрей Бабиш да се завърне на власт в Чехия на изборите следващия месец. Това ще даде нов тласък на популисткия, антиимиграционен лагер в Европейския съюз, който може да отслаби подкрепата за отбраната на Украйна срещу Русия, пише Ройтерс.

След като се раздели с либералните си съюзници в ЕС след последния си мандат като премиер между 2017 и 2021 г., Бабиш се определи като „тръмпист“ и основа „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент с унгарския си съмишленик и евроскептик Виктор Орбан и редица крайнодесни партии.

Неговата партия АНО води в обществените допитвания със значителна преднина и е напът да спечели най-много гласове, макар и без мнозинство, на изборите на 3 и 4 октомври.

Победа на 71-годишния бизнесмен би отразила ръста на популистите в Европа и може да окуражи подобни гласове в други страни членки, което би засилило центробежните сили в европейската политика.

„Ще има промяна в разпределението на властта...и общите решения в многобройни конкретни политики като отбраната, миграцията и икономиката ще бъдат още по-трудни за постигане“, коментира Владимир Билцик, старши сътрудник в института „Глобсек“ и бивш член на Европейския парламент от Словакия.

Бабиш, който изгради империя в земеделието, преработката на храни и химикалите, която го превръща в един от най-богатите хора в страната, ще сближи чехите с Орбан и популисткия словашки лидер Роберт Фицо.

„В предишните години вече видяхме, че той все повече клонеше към Орбан. Това ще стане още по-силно“, коментира Виктор Данек, изпълнителен заместник-директор на института Europeum.

Той прогнозира, че Бабиш ще влезе в сблъсък с Комисията по въпросите на климата и миграцията и ще бъде готов да се присъедини към Орбан и Фицо в блокирането на някои решения.

За Украйна, макар че не е толкова проруски настроен като Орбан и Фицо, Бабиш ще се разграничи от сегашното правителство, което беше едно от първите, изпратили военна помощ и създаде „чешката инициатива“ за предоставяне на финансирани от запада боеприпаси за артилерията.

Бабиш иска да прекрати програмата за боеприпасите.

Той също така критикува разходите за подпомагане на украинските бежанци и заяви миналата година по темата за конкуренцията в селското стопанство, че се надява Украйна да не се присъедини към ЕС.

АНО се въздържа при някои гласувания в Европейския парламент за Украйна, включително едно този месец, което призоваваше за бързо начало на конкретни преговори за присъединяване към ЕС.

Съображения за коалиция

Анализатори казват, че АНО вероятно няма да блокира процеса по присъединяване на Киев към ЕС или санкциите, но конкретните решения ще зависят от това кои партии са избрани да се присъединят или подкрепят кабинет начело с АНО.

Най-големият натиск ще дойде от проруската крайнодясна партия „Свобода и пряка демокрация“ и от крайнолявата „Стацило“, тъй като и двете призоваха за напускане на НАТО и ЕС.

„Крайната левица или крайната десница ще иска да ревизира чешката външна политика и нейните основи“, казва директорът на Асоциацията за международни отношения Вит Достал.

„Възникна въпросът дали Бабиш ще им позволи да го направят, не е в негов интерес да прекъсва отношенията със западноевропейски партньори“, допълва той.

АНО изключи всякакви стъпки към излизане от ЕС и НАТО, но Бабиш отхвърли увеличаването на бюджетите за отбрана в унисон с новите цели на алианса.

Бабиш казва, че няма да приложи системата на ЕС за квоти за въглеродни емисии за домакинствата, дори ако това доведе до съдебни действия от Брюксел и ще се опита да отмени изцяло Зелената сделка за декарбонизация.

АНО отказва да приложи миграционния пакт на ЕС, който стана символична цел за чешката опозиция, въпреки че той не задължава чехите да приемат хора, търсещи убежище.

Друга конфликтна точка може да възникне от плана на АНО да прехвърли държавните медии, които според Бабиш са пристрастни, към държавно финансиране, като отмени таксите за потребителите. Критиците виждат в това заплаха за независимостта на медиите.

Всяка промяна в политиката ще бъде по-малка, ако Бабиш приеме правителство с част от сегашната дясноцентристка коалиция или с либералната партия „Пирати“. АНО и тези партии изключват това, поне засега, поради силно враждебните отношения между двата блока по време на предизборната кампания.

Готовността на Бабиш да влезе в битка с Брюксел може да бъде охладена от необходимостта от европейски субсидии в хазната и той може да загуби голям съюзник, ако Орбан бъде победен на изборите в Унгария през април.

„Може да спечелим един нелиберал и да загубим друг“, казва европейски официален представител, пожелал да остане анонимен. „И Бабиш може да се съсредоточи повече върху портфейла си и по-малко върху доктрината“, допълва той.