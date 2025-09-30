Адаптацията на търговците към еврото приключва – от 8 октомври ще има санкции при нарушения

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции за търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Започват съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите как се изпълняват разпоредбите. Това стана ясно по време на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

"На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си", припомни премиерът. Желязков изтъкна също, че съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за миналата година над 10 млн. лева са длъжни ежедневно в машинно четим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg). „Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона“, посочи още премиерът.

Желязков напомни, че наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии – икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. „Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се“, добави премиерът.

Росен Желязков посочи, че пазарът в момента има достатъчно механизми и достатъчно правилно отношение към потребителите, „за да не бъде приписвано на еврото качване на цените там, където няма никакви икономически предпоставки за това“.

Утре в Народното събрание депутатите трябва да разгледат промените в Закона за защита на конкуренцията, които имат отношение към секторните анализи за храните, които прави КЗК.

„Вярваме на експедитивността на народните представители, тъй като въпросите, свързани с нормалното функциониране на пазара и по отношение на санкциониране на нелоялните търговски практики и изкривяването на конкуренцията ще бъдат взети предвид, особено с оглед на предстоящите месеци, които политически ще нагнетяват темата с така наречения ръст на цените“, коментира премиерът.