Себастиен Льокорню има 48 часа, за да спре задълбочаващата се криза

Френският президент Еманюел Макрон даде срок от 48 часа на подалия оставка премиер Себастиен Льокорню да разговаря с другите политически партии и да спре изпадането на Франция в още по-сериозна криза, пише Bloomberg. Льокорню подаде оставка броени часове, след като правителството му беше одобрено, обвинявайки остналите политически сили в парламента в неотстъпчивост.

Неговата оставка беше приета, но сега Макрон му поръча да потърси изход от тази сутиация, а това ще даде на него самия време да обмисли следващите си стъпки. Пред него стоят три възможости - да номинира четвърти премиер само в рамките на година, който да сформира правителство и да получи подкрепата на опозицията, да предизвика нови парламентарни избори или да подаде оставка като президент. Последното е опция, която Макрон вече обяви, че няма намерение да разглежда.

Правителството на Льокорню е третото във Франция в рамкита на годината и опонентите на френския президент настояват той да свика нови предсрочни парламентарни избори.

Именно предсрочните избори през миналата година са в основата на политическата криза днес - тогава във френския парламент влязха партии, които нямат общ език и това пречи на сформиране на стабилно правителство. Предишните двама премиери - Мишел Барние и Франсоа Байру подадоха оставка, след като не успяха да получат одобрение за предложенията си за бюджет.

Опозицията се канеше да отхвъли и идеите на Льокорню, което предизвика и неговото отстъпление от поста. Заради кризата бюджетният дефицит на Франция се разшири и вече е най-големият в еврозоната, френските книжа се разпродават на фондовите пазари, а возможностите на Франция да вземе евтини кредити от капиталовите пазари се стопиха, отбелязва още Bloomberg.

Франция има срок до 13 октомври да приеме бюджет, или рискува да се окаже в ситуацията на САЩ с блокирана администрация през януари 2026 година.