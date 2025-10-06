IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Себастиен Льокорню има 48 часа, за да спре задълбочаващата се криза

Премиерът подаде оставка, която беше приета, но явно Макрон има нужда от малко време, за да обмисли своите действия

21:34 | 06.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Френският президент Еманюел Макрон даде срок от 48 часа на подалия оставка премиер Себастиен Льокорню да разговаря с другите политически партии и да спре изпадането на Франция в още по-сериозна криза, пише Bloomberg. Льокорню подаде оставка броени часове, след като правителството му беше одобрено, обвинявайки остналите политически сили в парламента в неотстъпчивост.

Неговата оставка беше приета, но сега Макрон му поръча да потърси изход от тази сутиация, а това ще даде на него самия време да обмисли следващите си стъпки. Пред него стоят три възможости - да номинира четвърти премиер само в рамките на година, който да сформира правителство и да получи подкрепата на опозицията, да предизвика нови парламентарни избори или да подаде оставка като президент. Последното е опция, която Макрон вече обяви, че няма намерение да разглежда.

Правителството на Льокорню е третото във Франция в рамкита на годината и опонентите на френския президент настояват той да свика нови предсрочни парламентарни избори.

Именно предсрочните избори през миналата година са в основата на политическата криза днес - тогава във френския парламент влязха партии, които нямат общ език и това пречи на сформиране на стабилно правителство. Предишните двама премиери - Мишел Барние и Франсоа Байру подадоха оставка, след като не успяха да получат одобрение за предложенията  си за бюджет.

Опозицията се канеше да отхвъли и идеите на Льокорню, което предизвика и неговото отстъпление от поста. Заради кризата бюджетният дефицит на Франция се разшири и вече е най-големият в еврозоната, френските книжа се разпродават на фондовите пазари, а возможностите на Франция да вземе евтини кредити от капиталовите пазари се стопиха, отбелязва още Bloomberg.

Франция има срок до 13 октомври да приеме бюджет, или рискува да се окаже в ситуацията на САЩ с блокирана администрация през януари 2026 година. 

Последна актуализация: 22:51 | 06.10.25 г.
икономиката на Франция Себастиен Льокорню Еманюел Макрон политическа криза
