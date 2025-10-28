IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Рая Назарян става председател на парламента, ротацията на поста ще бъде през 10 месеца

В неделя Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента

21:36 | 28.10.25 г.
Рая Назарян. Снимка: БГНЕС, архив
След среща между ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН стана ясно, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Това съобщиха от ГЕРБ чрез публикация във Facebook. Ротацията за председателското място ще бъде на всеки 10 месеца, посочиха още от ГЕРБ.

Днес Съветът за съвместно управление (ССУ) взе решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента. Утре това ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление, съобщи председателят на ССУ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) на брифинг в парламента след заседанието на ССУ.

Попитан кога ще бъде направена ротацията в председателството на парламента, Ангелов обясни, че след подписването на анекса, се очаква ротацията да стане факт.

В неделя Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били "против". Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него, посочи тогава Зафиров.

По думите му решението е подкрепено като израз на политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението.

На 21 октомври стана известно, че ГЕРБ и ИТН са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание на заседанието на ССУ.

(БТА)

Последна актуализация: 21:36 | 28.10.25 г.
