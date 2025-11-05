Демократите спечелиха убедително първите големи избори от втория мандат на Тръмп

Демократите спечелиха убедително надпреварите в три щата във вторник в първите големи избори, откакто Доналд Тръмп отново стана президент, като издигнаха ново поколение лидери и дадоха импулс на изпитващата затруднения партия преди изборите за Конгрес следващата година, предава Ройтерс.

В Ню Йорк 34-годишният демократ социалист Зохран Мамдани спечели кметската надпревара в кулминацията на бързото и неочакваното си издигане от анонимен член на щатския парламент до една от най-видимите фигури на Демократическата партия в страната. А във Вирджиния и Ню Джърси умерените демократи Абигейл Спанбъргър (46 г.) и Майк Шерил (53 г.) спечелиха изборите за губернатори с убедителна преднина.

„Ако някой може да покаже на нацията, предадена от Доналд Тръмп, как да го победи, това е градът, който го е създал. И ако има начин да се уплаши един деспот, то е чрез елиминиране на самите условия, които му позволиха да натрупа власт“, заяви Мамдани пред развълнувано множество от поддръжници. „Така че, Доналд Тръмп, тъй като знам, че гледаш, имам две думи за теб: увеличи звука“, допълни той.

Изборите във вторник бяха барометър за това как американците реагират на бурните девет месеца, откакто Тръмп се върна на власт. Надпреварите послужиха и като тест за различните стратегии на демократите за предизборната кампания през 2026 г., като партията е изключена от властта във Вашингтон и все още се опитва да намери изход от политическата криза.

Но междинните избори са след година, което в ерата на Тръмп е цяла вечност, а обществени допитвания показват, че демократите остават като цяло непопулярни въпреки спада в рейтинга на Тръмп. Най-внимателно наблюдаваните надпревари във вторник се проведоха в региони, които клонят към демократите, те не подкрепиха Тръмп на президентските избори миналата година.

Може би най-големият практически тласък за демократите във вторник дойде от Калифорния, където избирателите одобриха план за прекрояване на картата на конгресните избирателни райони в полза на партията, като разшириха битката на национално ниво за преразпределение на избирателните райони, която ще определи състава на Камарата на представителите в САЩ.

Победителите във вторник може да дадат нов импулс и да вдъхновят по-голямо участие на избирателите от Демократическата партия, много от които настояваха за нови лица начело на партията. Избирателната активност на кметската надпревара в Ню Йорк беше най-високата от поне 1969 г.

И тримата кандидати от Демократическата партия наблегнаха на икономическите проблеми, особено на достъпността на жилищата, която остава основен приоритет за повечето избиратели. Но Спанбъргър и Шерил идват от умереното крило на партията, докато Мамдани прибегна до непокорна предизборна кампания с видеа, които набраха голяма популярност, за да се представи като безкомпромисен прогресивен представител по примера на сенатора Бърни Сандърс и конгресменката Александра Окасио-Кортес.

Мамдани, който ще стане първият кмет мюсюлманин на най-големия град в САЩ, надделя над бившия губернатор от Демократическата партия Андрю Куомо (67 г.), който се кандидатира като независим, след като по-рано тази година загуби битката за номинацията от Мамдани. Куомо, който подаде оставка като губернатор преди четири години след обвинения в сексуален тормоз, който той отрича, представи Мамдани като радикален левичар, чиито предложения са неприложими и опасни.

Мамдани призова за повишаване на данъците върху корпорациите и богатите, за да се финансират амбициозни леви политики като замразяване на наемите, безплатни детски грижи и безплатни градски автобуси. Ръководители на Wall Street изразиха притеснения от поставянето на демократ-социалист начело на финансовата столица на света.

Републиканците вече дадоха знак, че възнамеряват да представят Мамдани като лицето на Демократическата партия. Тръмп погрешно определи Мамдани като „комунист“ и заяви, че ще спре финансирането на града в отговор на избора на Мамдани.

В публикация в социалната мрежа във вторник вечерта Тръмп отдаде загубите на факта, че името му не е фигурирало в бюлетината, както и на спирането на работата на федералното правителство, което продължава и в момента.

Тръмп тегне над изборите

Спанбъргър, която победи републиканския вицегубернатор Уинсъм Ърл-Сиърс, ще поеме поста от републиканския губернатор Глен Йънгкин във Вирджиния. Шерил от Ню Джърси победи републиканеца Джак Читарели и ще наследи губернатора от Демократическата партия Фил Мъри.

Шерил и Спанбъргър се опитаха да свържат опонентите си с Тръмп в усилия да се възползват от недоволството на независимите избиратели и на поддръжниците на Демократическата партия заради хаотичния му мандат.

„Изпратихме послание към света, че през 2025 г. Вирджиния избра прагматизма пред партийността“, заяви Спанбъргър в победната си реч. „Избрахме нашата общност пред хаоса“, допълни тя.

Тръмп даде на двамата кандидати малко предимство в последния етап от предизборната кампания в условията на спиране на работата на правителството.

Неговата администрация заплаши да уволни федерални служители – ход с огромно влияние върху Вирджиния, която е съседен на Вашингтон щат и дом на много държавни служители. Той замрази финансиране за милиарди долари за нов железопътен тунел под река Хъдсън, проект, който е от важно значение за големия брой пътуващи до работа в Ню Джърси.

За републиканците изборите във вторник бяха тест за това дали избирателите, които дадоха победата на Тръмп през 2024 г., ще се явят отново в избирателните секции, когато той не фигурира в бюлетината.

Но Читарели и Ърл-Сиърс, и двамата кандидати в щати с ориентация към Демократическата партия, се сблъскаха с дилема – критикуването на Тръмп можеше да им струва подкрепата на неговите привърженици, но прекалената подкрепа за него можеше да отблъсне умерените и независими избиратели, които не одобряват политиките му.