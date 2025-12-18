IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Европейският съвет: ЕС трябва да се реформира преди да се разшири

Правителствените ръководители на страните от съюза постигнаха съгласие по всички теми от дневния ред освен за финансирането на Украйна

23:00 | 18.12.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Simon Wohlfahrt/Bloomberg
ЕС трябва да се реформира, преди да се разшири, се посочва в приетите тази вечер заключения на последното за годината заседание на Европейския съвет. Държавните глави и правителствените ръководители на страните от ЕС постигнаха съгласие по всички теми от дневния ред освен за финансирането на Украйна и разговорите продължават вече близо 12 часа, съобщава БТА.

Европейският съвет подчертава продължаващото значение на разширяването на ЕС като геостратегическа инвестиция в мира, сигурността, стабилността и просперитета. Разширяването е двигател за подобряване на икономическите и социалните условия на европейските граждани, за намаляване на неравенствата между държавите и трябва да насърчава ценностите, на които е основан ЕС.

С поглед към перспективата за по-нататъшно разширяване, както бъдещите държави от Общността, така и ЕС, трябва да бъдат готови към момента на присъединяване. Кандидатстващите за членство страни трябва да продължат усилията за реформи, особено в областта на върховенството на закона. ЕС трябва да предприеме междувременно необходимите подготовка и реформи, това ще го направи по-силен и ще повиши европейския суверенитет, се посочва в текста.

Европейският съвет отбелязва необходимостта от борба с дезинформацията и с външната намеса, както и за защита на свободните и плуралистични медии, като подчертава правната отговорност на онлайн платформите в борбата с разпространението на дезинформация и незаконно съдържание.

Европейските лидери осъждат скорошните хибридни атаки срещу ЕС и отделните европейски държави. В светлината на засилената хибридна кампания на Русия и Беларус, те призовават за ускоряване на усилията за защита на важната инфраструктура и за предотвратяване и възпиране на хибридни атаки, включително с налагането на санкции.

Войната в Украйна и нейните последици са определени в заключенията като екзистенциално предизвикателство за ЕС. Посочва се, че лидерите са обсъдили напредъка в усилията за подобряване на европейската отбрана в следващите години.

Последна актуализация: 23:00 | 18.12.25 г.
Европейски съвет разширяване на ЕС икономиката на ЕС
2
rate up comment 8 rate down comment 3
RobinRedRideHOOD
преди 1 час
Искаме комисар на "Истината"! .. да не се бърка с "министерство на истината"... в ЕС министерства няма! Има комисари и европейска комисия.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 3
RobinRedRideHOOD
преди 1 час
А едно време правото на глас и мнение беше ценност. Сега...Яка демагогия и цензура: "Европейският съвет отбелязва необходимостта от борба с дезинформацията и с външната намеса, както и за защита на свободните и плуралистични медии, като подчертава правната отговорност на онлайн платформите в борбата с разпространението на дезинформация "
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
