БТПП: По-малко фирми ще дадат коледни бонуси тази година

Делът на фирмите, които ще дадат бонуси, е по-малък в сравнение с 2024 г., макар че тази година няма да има съществена промяна по отношение на допълнителните възнаграждения около Коледа. Тази година 67% от работодателите са готови да дадат коледни бонуси, сравнено със 74% от допитването за 2024 г. Това показва традиционното предколедно проучване, проведено от Българската търговскопромишлена палата (БТПП) в периода 09-13 декември 2025 г.

Според данните 58,78% от фирмите запазват същия размер на бонусите в сравнение с миналата година, докато съществен дял от 27,48% са увеличили размера им. Само 13,74% планират да предоставят по-ниски бонуси, което е увеличение с 0,41% през 2025 година.

В сравнение с предходното проучване се наблюдава спад на участвалите в анкетата мениджъри, най-вероятно заради нестабилна икономическа и политическа среда в края на 2025 г., както и несигурността около бюджетната процедура и основните макроикономически параметри.

Делът на компаниите, които са мотивирани основно от подобрено финансово състояние, остава същият като миналата година. Същевременно се наблюдава задържане на дела на фирмите, които планират коледните бонуси да бъдат част от тяхната мотивационна политика и през 2025 г., а делът на фирмите, планиращи да не дадат бонуси, е 21% за 2025 г, на фона на 14% през 2024 г. Наблюдава се задържане на дела на фирми, които все още не са взели решение и изчакват последните работни дни преди празниците, като този дял за 2025 г. и 2024 г. е 12%.

Източник: БТПП

1,30% от фирмите са посочили очакваното повишаване на заплатите на персонала като причина да се въздържат от даване на коледен бонус. Увеличава се делът на фирмите (12,34% през 2025 г.), които посочват като водеща причина да се въздържат от бонуси финансовото състояние на предприятието. Някои фирми вече са повишили заплатите на своите служители през текущата година или дават текущо през годината други видове бонуси, което изглежда е намалило потребността или желанието им да предоставят допълнително и коледни бонуси.

По отношение на начина на определяне на бонусите проучването показва, че голям процент от работодателите предоставят бонуси според индивидуалното представяне на всеки служител (47%) а тези, които дават еднаква сума за всички, са 41,22%. Не е малък процентът на фирмите (12,21%), които определят бонуса според йерархията и длъжността в компанията.

Източник: БТПП

Относно размера на предвижданите от работодателите бонуси най-голям дял заемат тези, които ще определят сума в рамките 200-500 лв. (29,63%), както и тези, които ще организират коледно тържество за служителите. Забелязва се спад в процента на фирмите, които ще дадат бонуси само до 200 лв. - от 24,19% през 2024 на 20% за 2025г. В същото време се наблюдава и леко увеличение на по-големите бонуси над 1000 лв. (дори могат да се дефинират и в диапазона на 13-та заплата), които от 13% през 2024 г. нарастват до 20,74% през 2025 г.

В анкетата участие са взели 154 организации и предприятия от различни сектори - производство, услуги, търговия, машини и оборудване, храни и напитки и други.