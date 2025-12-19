"Мяра": Над 55% от българите имат положително отношение към Европейския съюз

Над 55% от българите имат положително отношение към Европейския съюз (ЕС), показва най-новото изследване на социологическа агенция „Мяра“ за нагласите към съюза, представено днес.

Над половината от респондентите потвърждават положително отношение към ЕС: 55,7% са „за“ ЕС, а 37,3% са „против“, посочи Яница Петкова, социолог в агенция „Мяра“, при представянето. По-критично настроени са възрастните, тези, които живеят в малки населени места, както и тези с основно образование и представители на по-бедните прослойки.

Социологът коментира, че в обществото има разделение за приемането на еврото като валута в България. Данните показват, че 36% от българите са „за“ и смятат, че това ще има положителен ефект върху страната, 46% са „против“, а останалите 18% се колебаят.

На въпрос дали българите биха подкрепили България да напусне ЕС, 50,1% са отговорили отрицателно, а 39,4% подкрепят предложението.

Данните от изследването за това дали българинът получава достатъчно информация за политиките на ЕС са: 50,7% са отговорили с „да“, а 37,4% са отговорили отрицателно, като 11,9% не са дали отговор.

На въпроса в каква посока се наблюдава промяна след членството на България в ЕС, 33,8% смятат, че промяната е в положителна посока, 41% са на обратното мнение, при 20,5% отговорът е, че няма промяна, а 4,7% не са дали отговор.

„Българското общество не е антиевропейско. На моменти се колебае, критично е, но над 55% от българите имат положително отношение към ЕС, а около 40% имат отрицателно отношение“, коментира българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, по чията поръчка е направено проучването.

По думите му България е „за“ ЕС, но има и своите условия. „Българите не отхвърлят Европа като идея, а поставят въпроса – каква Европа, за какво и на каква цена?“, допълни той.

Евродепутатът отбеляза, че според българите липсва информация за европейската политика и институции. "Над 50% от българите казват, че не получават информация за политиките, които се провеждат на европейско равнище, а една четвърт не могат да назоват нито една европейска институция", посочи той.

„Наблюдава се продължаваща проевропейска нагласа в обществото ни. Трябва да работим особено на тема информация, за да продължаваме да убеждаваме в ползите на членството ни в ЕС. Поколенческото измерение в изследването е много важно“, подчерта Първан Симеонов, основател на социологическа агенция „Мяра“.

По думите му Европейският съюз е постижение за България. „Европейският съюз вече се приема като част от ежедневието ни, спрял е да бъде мечта, а се е превърнал в ежедневие“, каза още Симеонов.

Проучването е проведено сред 1004 пълнолетни граждани в периода от 14 до 24 ноември.