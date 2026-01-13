IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Орбан ще се изправи пред тежко изборно предизвикателство на 12 април

Резултатът от изборите ще повлияе на политиката на Европейския съюз

Унгарският премиер Виктор Орбан. Снимка: Bloomberg LP
Националистическият премиер на Унгария Виктор Орбан ще се изправи пред силен съперник за първи път от 16 години на парламентарните избори в страната на 12 април, а резултатът ще има дълбоки последици за Европа и нейните крайнодесни политически сили, пише Ройтерс.

Кандидатурата на Орбан за преизбиране ще бъде внимателно наблюдавана далеч извън границите на Унгария. Националистическият лидер приема президента на САЩ Доналд Тръмп за съюзник срещу Европейския съюз и поддържа близки връзки с Москва въпреки войната в Украйна.

Парламентарните избори ще се състоят на 12 април, съобщи президентът на Унгария Тамаш Шуйок на страницата си във Facebook.

62-годишният Орбан, който дойде на власт през 2010 г. с убедителна победа, превърна Унгария в своеобразна „нелиберална демокрация“. Той често влиза в конфликт с Брюксел по повод ограниченията му върху независимите медии, антиимигрантската си позиция и ерозията на правата на ЛГБТК общността.

На изборите той ще се изправи срещу Петер Мадяр, бивш член на правителството, чиято центристка партия „Тиса“ разтърси политическата сцена в Унгария през 2024 г.

Орбан обещава сигурност, Мадяр се готви да бори корупцията

Партия „Фидес“ на Орбан води предизборна кампания под мотото „Сигурният избор“, като заявява, че ще държи Унгария настрани от войната в Украйна и няма да допуска нелегални имигранти.

Орбан се изправя пред надпревара с времето, за да съживи изпадналата в застой икономика преди изборите, тъй като ускоряването на инфлацията след нашествието на Русия в Украйна през 2022 г. предизвика криза с разходите за живот.

Междувременно партията на 44-годишния Мадяр води пред „Фидес“ в повечето проучвания, въпреки че големият брой избиратели, които все още не са решили за кого ще гласуват, създават несигурност.

Партия „Тиса“ има подкрепата на 48% от решилите за кого ще гласуват, а „Фидес“ има 40%, показа проучване на социологическата агенция Publicus от декември.

Мадяр заяви, че ще запази твърдо Унгария в Европейския съюз и НАТО и ще се стреми към „прагматични отношения“ с Русия.

Той обеща да отключи милиарди евро замразени средства от ЕС, за да подкрепи икономиката, като предприеме мерки за ограничаване на корупцията.

