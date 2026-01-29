Зам.-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер

Заместник-омбудсманът Мария Филипова също е вариант за служебен премиер. След като Андрей Гюров каза "Да", днес и Филипова се съгласи да бъде сред вариантите за избор пред президента Илияна Йотова.

"Ще приема да бъда служебен министър-председател, ако президентът Илияна Йотова прецени. Решението е на президента. Аз отговорих: „Да”, каза Филипова.

На въпрос защо смята, че е подходяща за поста, тя отговори, че 15 години е била държавен служител и работи за благополучието на българските граждани.

Малко по-рано днес след срещата си с президента Илияна Йотова в рамките на консултациите за служебен премиер омбудсманът Велислава Делчева потвърди позицията си, че отказва да заеме поста на премиер. Делчева подчерта, че омбудсманът е независимо орган, защитаващ правата на гражданите. По думите ѝ общественият защитник няма място в изпълнителната власт.

Днес е третият ден на консултации при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Досега поста отказаха председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, както и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков. Първото „да”, което президентът получи, беше от третия подуправител на БНБ - Андрей Гюров.

Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.