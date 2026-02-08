Тайланд гласува в опит да избегне патова ситуация

Тайландските избиратели се отправят към урните в един вот, като повечето проучвания преди изборите сигнализират за разпокъсан мандат, който може да предизвика нов пристъп на политическа парализа, съобщава Bloomberg.

Около 53 милиона избиратели имат право да гласуват на предсрочните избори и едновременно с това на референдум за нова конституция. Надпреварата се разглежда като оспорван сблъсък между управляващата консервативна партия „Бхумджайтай“, прогресивната Народна партия и популистката партия „Феу Тай“, готова да наклони везните, ако никоя партия не постигне ясна победа.

Гласуването ще приключи в 17:00 часа местно време, като предварителните резултати се очакват няколко часа след това.

На вота е заложен контролът над икономика, обременена от нарастващ дълг и свиваща се работна сила след години на военни преврати, политически забрани и краткотрайни правителства, които доведоха до смяната на 10 министър-председатели за две десетилетия. Икономиката на Тайланд сега е само с 5% по-голяма, отколкото беше преди пандемията, със среден годишен темп на растеж от около 1%.

„Тристранната избирателна битка в Тайланд подготвя страната за трайна политическа нестабилност през следващите месеци и може би след това“, посочва Лора Шварц, старши анализатор за Азия в компанията Verisk Maplecroft. „Точно както са необходими нови отговори на икономическата стагнация на фона на променящата се геоикономическа конкуренция, всяка продължаваща несигурност при вземането на решения ще изостри предизвикателствата пред страната“, добавя тя.

Според анализатори опозицията в страната изглежда фаворит за изборите, но е малко вероятно тя да спечели абсолютно мнозинство в парламента, което предвещава следизборни преговори за съставяне на управляваща коалиция.

В един фрагментиран политически пейзаж резултатът на партията "Пуе тай" се очертава като ключов. Това е формацията на доминиращата фигура в тайландската политика от началото на века - Таксин Шинаватра. Тя се надява да ограничи упадъка си и да се наложи като незаменим партньор във всяка възможна коалиция, съобщава БТА.

За Народната партия очертаващият се сценарий на консервативен съюз между останалите на второ и на трето място партии ще бъде нещо познато. През 2023 г. нейният предшественик - движението "Продължаваме напред" - изненада всички, като спечели парламентарните избори. Но кандидатът му за премиер беше отстранен от поста министър-председател, а впоследствие формацията беше разпусната по силата на безкомпромисен закон срещу престъплението обида срещу монархията.

Тогава "Пуе тай" формира коалиция с партията "Бумджайтай" и излъчи двама министър-председатели от своите редици. Първо това беше Паетонгтарн Шинаватра, дъщеря на Таксин Шинаватра, но в крайна сметка тя беше отстранена от Конституционния съд. На нейно място тогава дойде лидерът на "Бумджайтай" Анутин, който стана третият министър-председател за последните две години.

От края на абсолютната монархия през 1932 г. Тайланд преживя около дузина военни преврати, кърваво потушени протести, както и редовни разпускания на партии и отстранявания на министър-председатели от Конституционния съд.