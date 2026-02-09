По време на срещата между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин в Аляска американците са отправили предложение за край на войната в Украйна, което сега не са готови да спазват, каза в интервю за TV BRICS министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров. "В Анкоридж приехме предложението на САЩ и ако подходим като мъже, проблемът трябва да бъде решен", каза още той.

Лавров коментира, че за Русия не е важно мнението на Европа и на Украйна, защото "прекрасно виждаме пещерното русофобство на повечето режими в Европейския съюз". Но позициите на САЩ са били важни и затова в Аляска Путин е приел предложението на американците, за да бъде решен украинският въпрос и да се пристъпи към широкомащабно и взаимоизгодно сътрудничество.

Но всичко се прави наобратно, смята Лавров, и посочва, че САЩ използват нечестни методи, за да ограничат конкурентите си. Те не само не отменят, но и увеличават санкциите срещу Русия, ограничават движението на танкери от "сенчестия флот", а в Европа проявяват интерeс към "Северен поток", "Турски поток" и газопреносната мрежа на Украйна, които използваше "Газпром" за транзит на природен газ към европейския пазар.

След срещата в Алякса нито една от двете страни не съобщи официално за водените разговори и достигнати договорки. Според неофициални изявления на руски държавни служители руската страна е приела предложение да замрази военните действия по линията на съприкосновението в Херсонска и Запорожка област, ако Украйна се изтегли от Донецка област.

Източници на германското издание Bild коментираха преди срещата в Аляска, че американският представител Стив Уиткоф е разбрал неправилно руската страна по време на среща в Москва с Путин. Според изданието той е предал на Вашингтон, че в Кремъл са готови да се изтеглят от Херсонска и Запорожка област за сметка на територията в Донецка област. На тази база в Белия дом са се съгласили на среща в Анкоридж.

Сега Лавров коментира, че само няколко седмици след "много добрата" среща на Тръмп и Путин САЩ са въвели санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Той обвини САЩ в "опити да контролират руската търговия", оказвайки натиск върху Индия и други членове на БРИКС и създавайки сами изкуствени пречки пред отношенията с Русия. Вашингтон използва принудителни мерки, които включват санкции, мита и заплахи. Западът оказва натиск към съюзниците на Русия да прекратят търговските и военнотехническите си връзки с Москва, каза руският външен министър.

По отношение на Украйна Лавров заяви, че Русия ще гарантира своята сигурност, предотвратяваща разполагането на всякакви оръжия, които смята за заплаха, на украинска територия. Това обаче е част от гаранциите за сигурност, които договаря Киев със своите съюзници. Освен това Украйна сама развива широка военна индустрия, като през тази година се готви да отвори за износ.

Външният министър посочи още, че Москва цели още и "надеждна и всеобхватна защита" за руснаците и рускоезичните в Крим, Донбас и Новорусия, което включва и Одеска и Миколаевска област.