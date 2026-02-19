Битката за пълна забрана на вноса на руска стомана в ЕС се засилва

Пълномащабната война на Русия в Украйна продължава вече четири години, но Европейският съюз (ЕС) все още внася руска стомана и не всички са доволни от това.

През следващата седмица евродепутатите и държавите членки на ЕС ще започнат преговори относно пълна забрана на вноса на руската стомана, пише Euronews.

Това, което започна като дебат за санкции, се превърна в политическа битка с висок залог, добавя медията.

Шведският законодател Карин Карлсбро се подготвя да се изправи срещу Съвета на ЕС, тъй като Белгия, Италия, Чехия и Дания твърдят, че все още се нуждаят от внос на необработена стомана за големи строителни проекти.

„Голяма провокация е, че не направихме всичко възможно, за да ограничим военния бюджет на Путин“, коментира Карлсбро пред Euronews. „Руската стоманодобивна промишленост е гръбнакът на руската война, тя е руската военна машина“, добавя евродепутатът.

Вносът на готова руска стомана беше забранен през 2022 г., но полуготовата стомана, ключов материал за по-нататъшна обработка, беше пощадена от санкциите, след като редица държави си осигуриха изключение до 2028 г., за да смекчат удара върху своите индустрии.

„Необработена стомана не може да се произвежда никъде в ЕС“, казва европейски дипломат от една от тези страни пред Euronews, като подчертава, че суровината е необходима за големи инфраструктурни проекти.

Три милиона тона

Карлсбро посочва, че е била изумена да научи, че вносът на руска стомана в ЕС възлиза на близо 3 млн. тона годишно, което се равнява приблизително на цялото годишно производство на Швеция и струва около 1,7 млрд. евро.

За нея видът стомана е без значение. „Няма спор, че това е специална стомана или висококвалифицирана стомана с някакво съществено качество. Просто няма причина да се купува тази стомана“, посочва евродепутатът.

За да заобиколи единодушието, необходимо за приемането на санкции на ЕС от държавите членки, Карлсбро добавя забраната за вноса на руска стомана в отделно предложение на Европейската комисия (ЕК), насочено към защита на блока от глобалния свръхкапацитет, тъй като американските мита отклоняват излишното предлагане към Европа.

Търговската комисия на Европейския парламент одобри решението на 27 януари.

Процедурната промяна е от решаващо значение. За разлика от санкциите, търговското досие изисква подкрепата на квалифицирано мнозинство от страните от ЕС. Това потенциално би могло да отстрани правителствата, които иначе биха могли да наложат вето върху мярката.

Друг дипломат от страна, зависима от руската полуготова стомана, посочва, че забраната е важна за неговото правителство, поради което е определен крайният срок 2028 г. Това подчертава дилемата, пред която е изправен ЕС, докато балансира индустриалните нужди с необходимостта да се справи с пълномащабното нахлуване в Украйна.

Преговорите започват с наближаването на четвъртата годишнина от руската инвазия и времето изтича. До юни ЕС трябва да приеме плана на Комисията за защита на пазара си от излишък на световна стомана.

Един дипломат настоява, че двете досиета – забраната на руската стомана и защитата на пазара на ЕС от свръхкапацитет, преследват „напълно различни цели“.

Същият дипломат признава обаче, че забраната може да бъде приета, тъй като няма достатъчно държави членки, които да настояват за поетапно премахване на вноса само до 2028 г.