ЕС въвежда механизъм в подкрепа на най-силно засегнатите страни от войната в Украйна

Европейската комисия (ЕК) ще бъде домакин на 26 февруари (четвъртък) на старта на нова инициатива за осигуряване на по-лесен достъп до кредитна подкрепа за държавите членки на Европейския съюз (ЕС), граничещи с Русия, Беларус и Украйна, става ясно от съобщение на сайта на изпълнителната власт на блока.

Инициативата, озаглавена EastInvest Facility, е в основата на стратегията за източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, приета миналата седмица от ЕК в помощ на тези страни да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени на фона на продължаващата руска агресия в Украйна.

EastInvest Facility е специална платформа за финансиране на източните региони на ЕС, обединяваща Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Северната инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и националните насърчителни банки от деветте засегнати от войната в Украйна държави членки: Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния и България.

Това ще улесни достъпа на частните и публичните организатори на проекти в източните региони на ЕС до заеми и консултантска подкрепа за стимулиране на техните икономики, развитие на търговията и повишаване на сигурността.

Четирите участващи финансови институции изчисляват, че механизмът ще осигури най-малко 28 млрд. евро частни и публични инвестиции в тези региони.

Създаването на специална платформа ще позволи по-добра координация между съответните инвеститори, ще осигури висока степен на допълване и синергия на техните интервенции в източните гранични региони, изтъква ЕК.

EastInvest ще служи и за координиране на кредитирането и консултантската подкрепа, включително за местните публични органи, в източните гранични региони. Той ще отговори на инвестиционните нужди, определени в стратегиите за развитие на регионите, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, чрез целенасочена кредитна подкрепа от участващите институции.

Механизмът ще бъде стартиран на събитие, организирано от еврокомисаря по сближаването и реформите Рафаеле Фито, в Брюксел, където ЕИБ и другите международни финансови институции и национални насърчителни банки ще подпишат декларацията относно механизма.

Събитието, което ще бъде открито от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, ще събере председателя на ЕИБ Надя Калвиньо, както и високопоставени представители от деветте заинтересовани страни, които ще обсъдят предизвикателствата и възможностите, присъщи на осигуряването на просперитет за източните гранични региони на Европа.

Списъкът с участници включва министър-председателят на Естония Кристен Михал, на Литва Инга Ругиниене, на Латвия Евика Силиня и на Румъния Илие Болоян, както и Надя Калвиньо.