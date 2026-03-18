Тръмп замрази 106-годишен закон в САЩ, за да намали цените на бензина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп издаде 60-дневно изключение от дългогодишен американски закон за корабоплаването в опит да стабилизира пазарите на петрол на фона на войната в Иран, потвърди Белият дом, цитиран от CNBC.

Временното замразяване на закона „Джоунс“ „ще позволи на жизненоважни ресурси като петрол, природен газ, торове и въглища да влизат свободно в американските пристанища за 60 дни“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит в изявление.

Администрацията на Тръмп „остава ангажирана да продължи да укрепва критичните ни вериги за доставки“, добави тя.

Законът „Джоунс“, подписан през 1920 г. от тогавашния президент Уидроу Уилсън, изисква превозът на стоки между пристанищата в САЩ да се извършва от американски кораби.

Законът е замислен като мярка за развитие на вътрешния корабоплавателен сектор след Първата световна война. Той е бил подлаган на критики като форма на протекционизъм, а някои икономисти заявиха неотдавна, че пречи на вътрешната търговия.

Двумесечното изключение, обявено от Тръмп, беше предприето в момент, когато цените на петрола продължиха да нарастват поради войната в Иран, в която бяха нанесени удари срещу ключова енергийна инфраструктура, а Ормузкият проток на практика беше блокиран.

През последните дни Тръмп изрази недоволството си от съюзниците на САЩ заради нежеланието им да помогнат за гарантиране на сигурността на протока, жизненоважен световен маршрут за превоз на петрол, който на практика е блокиран поради заплахата от иранската армия. Същевременно американският президент увери, че САЩ не се нуждаят от помощ за текущите си операции срещу Техеран.

Цената на петрола сорт Брент нарасна с 3,83% в сряда до ниво от 107,38 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI завършиха деня почти непроменени на ниво от 96,32 долара за барел.

По-малко от сто кораба отговарят на изискванията на закона „Джоунс“, така че замразяването на закона освобождава много повече международни танкери да превозват гориво между американските пристанища, казва Далип Сингх, главен глобален икономист в компанията за управление на активи PGIM.

Но последиците от замразяването на закона може да бъдат ограничени, счита той. Причината е в „несъответствието“ между факта, че повечето рафинерии в САЩ са проектирани да преработват суров петрол от Близкия изток, докато САЩ произвежат предимно по-лек шистов петрол.

„Просто казано, САЩ вече могат да пренасят гориво по-лесно, но все още не могат да рафинират достатъчно от това, което произвеждат, за да постигнат самодостатъчност“, отбеляза Сингх в бележка до клиент в сряда.

Коалиция от девет американски морски синдикални организации изрази по-късно в сряда „силна загриженост“ от замразяването на закона „Джоунс“.

Широкото изключение „подкопава националната ни сигурност, отслабва военната готовност и предава изключително важни морски дейности на чуждестранни оператори на кораби“, заявиха групите в съвместно изявление.

Те също така счетоха, че мярката няма да доведе до значително понижаване на цените на бензина.

„Беше ясно показано, че основният фактор за цените на бензина остават цените в света на суровия петрол и много анализи сочат, че вътрешният транспорт съставляват под един цент за галон“, отбелязаха синдикалните групи.