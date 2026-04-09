Унгария е предложила помощ за Иран след атаката с пейджъри на Израел срещу "Хизбула"

САЩ не повярваха на данни за сътрудичеството между Русия и Иран, а Белият дом открито подкрепи Виктор Орбан за изборите в неделя

13:07 | 09.04.26 г.
Петер Сийярто. Снимка: Bloomberg LP
Унгария е предлагала съдействие и подкрепа за Иран след операцията на Израел срещу "Хизбула" с "гърмящите пейджъри", сочи разследване на The Washington Post. Изданието отбелязва, че има достъп до стенограми от унгарското правителство, които са верифицирани от западна разузнавателна служба.

В тях има данни от разговор между външния министър на Унгария Петер Сийярто с иранския му колега Абас Арагчи, в който му казва, че унгарските служби ще споделят цялата налична информация за разследването, което водят. Унгария беше намесена в казуса, след като стана ясно, че пейджърите са били произведени от местна компания.

Изданието посочва, че очевидно Будапеща се опитва да убеди Техеран, че няма участие в операцията срещу "Хизбула", но готовността, с която Сийярто споделя данни повдига опасения. Особено сега, когато САЩ са в конфликт с Иран, допълва още WP. Като цяло политиката на Унгария е да подкрепя Израел, дори и отклонявайки се от общата позиция на Европейския съюз, допълва още изданието.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше на двудневно посещение в Унгария, за да подкрепи премиера Виктор Орбан преди изборите на 12 април. Според социологическите проучвания неговата партия "Фидес" вероятно ще претърпи значителна загуба.

По време на визитата си в Будапеща Джей Ди Ванс не коментира нищо по повод публикации за близкото сътрудничество между Сийярто и руския му колега Сергей Лавров, но критикува позиции на Брюксел и обвини европейските институции в намеса във вътрешните работи на Унгария.

 Изтекли разговори между двамата показаха, че двамата са обсъждали теми от европейските съвети и начини за премахване на санкции за близки до Кремъл олигарси, което повдигна много въпроси в Брюксел. Според източници на Politico в ЕК сдържат изявленията си, за да не бъдат обвинени в намеса в изборите. Първоначално Сийярто нарече публикациите фалшиви, но след това потвърди, че е имал разговори с Кремъл по различни въпроси и това е част от защитата на националните интереси.

САЩ игнорираха неоспорими доказателства, че Русия е помагала на Иран да удари американски бази в Близкия изток, коментира пред RAI и украинският президент Володимир Зеленски. Информацията беше потвърдена от съюзнически служби, но според Зеленски, в Белия дом са повярвали на руския президент Владимир Путин.

Според украинското разузнаване руски сателити са предавали данни за критичната инфраструктура в Близкия изток и Израел, местоположението на американски бази и други чувствителни данни. Иран атакува много от тях с дронове и ракети и нанесе сериозни щети.

Американският президент Доналд Тръмп призна в началото на операцията в Близкия изток, че може и да е има сътрудничество между Русия и Иран, но неглижира тяхното значение.

През миналата година имаше подозрения и че Русия е предоставяла сателитни данни и на хутите в Червено море.

