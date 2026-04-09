Володимир Зеленски: Докато имаме пари и оръжия, ще отговаряме на руските удари

Украйна няма намерение да спира ударите по руската енергийна инфраструктура, каза началникът на офиса на украинския президент Кирило Буданов пред журналисти. Той потвърди отново, че има такива искания от партньори, притеснени от кризата на петролните пазари.

"Не е въпрос на ценообразуване и икономика, а не приоритети. За нас сега приоритет номер 1 е войната", потвърди и украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг в Закарпатието. Той беше категоричен, че Украйна прави всичко възможно, за да ограничи приходите на Москва, които се използват за финансиране на бойните действия.

"Докато имаме пари и оръжия, ще правим всичко огледално, справедливо", допълни още украинският президент по отношение на ударите по руска територия. Той припомни, че Украйна използва свои оръжия за тези удари, а през годините на войната Русия е нанесла много по-големи щети на Украйна.

Украйна атакува три от основните терминали за износ на руски петрол - Уст-Луга и Приморск в Балтийско море, както и Новоросийск в Черно море. Отделно след удари с руски дронове от края на януари е блокиран и петролопровода "Дружба".

Зеленски каза, че Украйна ремонтира петролопровода и очаква Унгария да вдигне ветото си за европейския заем, каквито обещания е дала. Но също така критикува Будапеща, която "дори и чисто мовешки" не се е обърнала към Москва с коментар да не атакува украинската енергийна инфраструктура.

Зеленски: Джей Ди Ванс не знае за какво преговаряме в Донецка област

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс не участва в преговориния процес между САЩ, Украйна и Русия, в противен случай би имал по-дълбоко разбиране какво е "парче земя" и реална, независима украинска територия, коментира още по време на посещението си в Закарпатието украинският президент. Така той отговори задочно на Джей Ди Ванс, че войната в Украйна е загубила своя смисъл и двете страни воюват за парче земя.

Русия опитва да накара Украйна да се оттегли от останалата част от Донецка област (около 20% от територията, или към 5000 кв. км), а САЩ подкрепят това искане като начин да бъде сложен края на войната. По-рано днес пред RAI Зеленски обаче отбеляза, че става въпрос за една от най-укрепените части на фронтовата линия в момента. Изграждането на подобни защитни съоръжения ще отнеме повече от година и половина, а през това време Русия ще има възможности да атакува Харков и други важни за украинската икономика градове.

"Говорим за силни гаранции за сигурност, но в момента нямаме нищо", допълни още Зеленски по време на брифинга в Закарпатието, визирайки заявленията на американските партньори, че са готови да дадат гаранции за сигурност, след като Киев се разбере с Русия за края на войната.

"Всеки квадратен метър от нашата земя е украинска земя и при цялото ми уважение към нашите партньори - определено не е тяхна", заяви още Зеленски и допълни,че независимо от подходите и сроковете, които си поставят, руснаците нямат сили да окупират укрепените агломерации Костянтинивка, Дружкивка, Словянск и Краматорск.

Пред RAI украинският президент призна, че в момента преговорите между САЩ, Украйна и Русия за края на войната действително са на пауза, но е и готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на неутрална земя - нито в Москва, нито в Киев.