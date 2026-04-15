Двойният провал на Джей Ди Ванс с Унгария и Иран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се завърна в неделя във Вашингтон с малко резултати от усилията си да реализира някои от най-рискованите и необичайни ходове на Доналд Тръмп във външната политика, посочва Financial Times.

Ванс излезе от 21-часови преговори с ирански официални лица, за да обяви, че няма споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Техеран. Пътуването му до Унгария дни по-рано, за да мобилизира подкрепа за премиера Виктор Орбан, също се оказа безрезултатно. Дългогодишният популистки лидер и съюзник на Тръмп претърпя разгромна загуба на парламентарните избори.

Двата провала са сериозни удари за вицепрезидента, широко считан за наследник на Тръмп, който през последните дни беше изпратен на мисии с минимални шансове за успех.

Междувременно Ванс, станал католик през 2019 г., през уикенда следеше как шефът му затъва все по-дълбоко в пререкания с папа Лъв XIV и присъства на мач от UFC заедно с Марко Рубио, държавен секретар и съперник за поемане на щафетата на MAGA, отбелязва FT.

"Разбира се, знаехме, че има много голяма вероятност Виктор да загуби тези избори", каза Ванс в понеделник по Fox News. "Направихме го, защото той е един от малкото европейски лидери, които сме виждали да е готов да се изправи срещу бюрокрацията в Брюксел, която е много вредна за САЩ", каза той.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви в понеделник вечерта, че е "натъжен", но не чак толкова изненадан от загубата на унгарския премиер Виктор Орбан на изборите, твърдейки, че решението му да води кампания редом с автократа в Будапеща миналата седмица е било по-скоро с цел да подкрепи лоялен съюзник, отколкото да го изведе до победа, отбеляза Politico.

"Не отидохме, защото очаквахме Виктор Орбан да спечели изборите с лекота", каза Ванс по време на интервю за Fox News. "Отидохме, защото беше правилно да застанем зад човек, който беше до нас много дълго време."

Коментарите отбелязаха първото признание от страна на Белия дом за решителното отхвърляне на Орбан от Унгария, което сложи край на 16-годишно управление, послужило за вдъхновение за президента Доналд Тръмп, Ванс и безброй съюзници от MAGA, коментира Politico. Орбан в много отношения беше модел за управление за мнозина в движението MAGA, които защитаваха застъпничеството му за нелиберална демокрация в чужбина и се стремяха да ѝ подражават у дома. Орбан също така зае твърда позиция срещу имиграцията и осъди правата на тези, които се идентифицират като ЛГБТ+.

Неспособността на Ванс да помогне на Орбан да избегне смазващо поражение излага администрацията във Вашингтон на критики, че нейните идеи и служители не са фактора, на който се надявали – и по-дълбоки екзистенциални въпроси за бъдещето на популисткия национализъм, отбелязва Politico.

Вицепрезидентът защити и усилията на своя екип в Исламабад, като посочи, че през уикенда е постигнат "някакъв напредък".

"[Иран] направи крачка в нашата посока, затова мисля, че можем да кажем, че имахме някои добри признаци, но те не стигнаха достатъчно далеч", каза той пред Фокс Нюз.

Експерти по външна политика и бивши американски длъжностни лица заявиха, че е нереалистично да се очаква вицепрезидентът да постигне пълноценно споразумение още от първия кръг преговори с иранците.

"Никой разумен човек не би очаквал споразумение между САЩ и Иран след един ден преговори", заяви Фил Гордън, който е бил съветник по националната сигурност на вицепрезидентката Камала Харис. "Всъщност изпращането на вицепрезидента там изглеждаше като опит да бъде подложен на очевиден провал", цитира думите му FT.

Американски представител заяви, че преговарящите са заминали за Исламабад с очакването срещите да бъдат кратки, за да подготвят почвата за бъдещи преговори. Продължителността на преговорите и високият ранг на делегациите на САЩ и Иран обаче бяха възприети като отражение на сериозния ангажимент на двете страни към преговорите. Ролята на Ванс като ръководител на американската делегация, в която участваха специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, го постави в неудобно положение, тъй като той отдавна се противопоставяше на военната намеса на САЩ в чужбина.

Ванс, ветеран от войната в Ирак, според широко разпространени информации е бил резервиран към плановете на Тръмп да влезе във война с Иран заедно с Израел.

Сега той се превърна в лицето на усилията за прекратяването ѝ.

"Иран наистина може да се окаже отровна чаша за Ванс", каза Кърт Милс, изпълнителен директор на списанието The American Conservative. "Но ако той наистина реши проблема, това ще допринесе значително за това да стане президент", каза той.

Политическият авторитет на вицепрезидента е спаднал, тъй като самият Тръмп се бори с понижаващите се рейтинги на одобрение. Последното проучване на новинарски уебсайт и агрегатор на социологически анкети RealClearPolitics показва, че малко под 41 процента от американците имат положително мнение за вицепрезидента в сравнение с близо 50 процента, които имат отрицателно мнение. "Той е напълно обвързан от програмата на президента“, каза Ема Ашфорд, старши сътрудник в мозъчния тръст Stimson Centre.

В Будапеща, въпреки че проучванията на общественото мнение сочеха, че Орбан ще претърпи разгромна загуба на изборите в неделя, Ванс изглеждаше много по на място.

"Ванс би предпочел да говори за Европа, отколкото за Иран", каза Милс. "Той замина за Унгария, защото искаше, а за Пакистан – защото трябваше."

В поредица от публични изяви той разкритикува ЕС и приветства консервативния мироглед, споделян от администрациите на Тръмп и Орбан. Във вторник вечерта на препълнен спортен стадион в Будапеща Ванс попита: "Ще се противопоставите ли на бюрократите в Брюксел? Ще застанете ли в защита на суверенитета и демокрацията? Ще застанете ли в защита на западната цивилизация?" Той добави: "Тогава, приятели мои, отидете до урните през уикенда и подкрепете Виктор Орбан", и получи бурни овации.

Пет дни по-късно съперникът на Орбан, Петер Мадяр, спечели парламентарните избори, като неговата партия "Тиса“ постигна мнозинство от 138 от 199 места.

