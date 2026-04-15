Орбан си отива. Кой ще заеме мястото му на главен разрушител на ЕС?

Виктор Орбан изгуби премиерския пост в Унгария и короната му на главен разрушител на Европейския съюз (ЕС) ще бъде предадена другиму.

Предаването на властта се случва в деликатен момент, защото блокът се осланя на единството, за да прокара санкции, бюджети и други решения, които все още изискват единодушие. Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен не губи време тази седмица след поражението на Орбан, за да предложи промени в правилата за гласуване в ЕС, за да се избегнат бъдещи затруднения, пише Politico.

В продължение на години свадливият унгарски премиер използваше правото си на вето, за да блокира ключови инициативи, най-вече относно подкрепата на ЕС за Украйна. След смазващата му загуба на изборите в неделя той скоро ще бъде заменен от Петер Мадяр, дясноцентристка фигура, която сигнализира за готовност да работи по-тясно с Брюксел.

Някои се надяват, че победата на Мадяр ще улесни постигането на консенсус. „Впечатлението ми е, че политическият бизнес модел на системен и структурен разрушител се разпадна с тежкото изборно поражение на [партията на Орбан] Фидес“, коментира дипломат от ЕС, говорил пред медията при условие на анонимност.

Оттеглянето на Орбан от картинката не означава, че Фон дер Лайен – или Киев, могат да си отдъхнат спокойно. Съветът на ЕС, където всички 27 лидери се срещат, за да вземат решения, все още включва шепа съюзници на Орбан и няколко потенциални нови нарушители на реда.

Помощникът: Премиерът на Словакия Роберт Фицо

Словашкият премиер често беше верният партньор на Орбан при налагането на вето. Той се присъедини към усилията на колегата си да блокира санкциите срещу Москва и заема на ЕС на стойност 90 млрд. евро за Украйна.

С оттеглянето на Орбан Фицо остава най-близкият приятел на Кремъл в ЕС.

Миналия месец Фицо предупреди, че може да наложи вето на транша от 90 млрд. евро за Киев вместо Орбан, ако той загуби изборите в Унгария. Будапеща от месеци блокира изплащането на средствата, договорени на среща на върха през декември 2025 г., заради спор с Киев за повредения тръбопровод „Дружба“. По нефтопровода се транспортира руски петрол до Централна Европа.

Победителят във вота Петер Мадяр сигнализира в понеделник, че няма да пречи на ЕС за заема.

Въпросът сега е дали Фицо ще изпълни заплахата си да поеме щафетата от Орбан и да блокира средствата, или ще се съобрази с ЕС. Словашкият лидер досега винаги е отстъпвал от санкциите и се е присъединявал към съвместни изявления на ЕС в подкрепа на Украйна.

Популисткият милиардер: Премиерът на Чехия Андрей Бабиш

Чешкият премиер, известен още и като чешкият Тръмп, управлява в коалиция с крайната десница от декември и вече демонстрира някои наклонности в стил Орбан. Бабиш също поиска изключване на страната му от заема на ЕС за Украйна и призовава за намаляване на подкрепата за Киев, въпреки че не се отказа от инициативата на Чехия за боеприпаси в подкрепа на отбраната на Украйна.

Бабиш, чиято коалиция включва антизелената партия „Мотористи“, твърдо е насочил вниманието си към климатичните политики на ЕС. Той се обяви срещу схемата за разрешителни за въглеродни емисии на блока с мотив, че тя убива чешката индустрия.

Въжеиграчката: Премиерът на Италия Джорджа Мелони

Лидерът на Италия ходи по тънко въже на прагматизъм с Брюксел, откакто дойде на власт преди повече от три години, и балансира дясното, националистическо направление с проевропейската позиция в международните отношения.

Мелони се съюзи с други лидери на страни от ЕС, например датчанката Мете Фредериксен, в стремежа си да затегне миграционните правила на ЕС чрез консенсус, а не чрез обструкционизъм.

Европейски дипломат коментира, че Мелони е доказала, че е „напълно различен вид“ политик от Орбан. Друг обаче предупреждава, че тя произхожда от същото политическо семейство като унгареца и не бива да бъде отписвана.

„На последния Съвет единственият човек, който се съгласи с Орбан, беше Мелони“, казва вторият дипломат. Той визира признанието на италианския премиер пред други лидери, че разбира позицията на Орбан по заема за Украйна. Според източника на медията между нея и Орбан има идеологическа връзка.

Завръщането на популиста: Янез Янша от Словения

Бившият премиер на Словения, десен популист и самопровъзгласил се за почитател на американския президент Доналд Тръмп, склонен да се кара с журналисти, се класира на второ място, с разлика от само с едно място, на драматичните избори миналия месец, помрачени от шпионаж.

Преговорите за сформиране на кабинет продължават и още не е ясно дали Янша или настоящият премиер Роберт Голоб ще успеят да сформират управляваща коалиция.

Янша би допринесъл за разрастващия се популистки клуб в ЕС, ако се върне на власт. По отношение на Украйна обаче има забележителна разлика между Янша и Орбан или дори Фицо. Въпреки че е съюзник с унгареца по други въпроси, Янша се застъпва за членството на Украйна в ЕС и посети Киев през 2022 г. в ранните дни на пълномащабната инвазия на Русия, за да покаже подкрепа.

„Уайлд кард“ от България: Румен Радев

Бившият президент на България подаде оставка през януари, за да основе нова партия и да се кандидатира на парламентарните избори, които се провеждат на 19 април. Той се очаква да ги спечели, според проучване на Politico, което би било потенциален пробив след години на политическа парализа в София.

Това може да е проблем за Украйна и нейните европейски съюзници. През 2025 г. Радев заяви, че Украйна е „обречена“ във войната с Русия и твърди, че увеличаването на военната помощ от ЕС или „изливането на повече оръжия“ към Киев не е решението.

Той също така обвини европейските лидери, че насърчават контраофанзивата на Киев, като заявяват, че това е довело до „стотици хиляди жертви“ в Украйна.

Симпатиите на Радев към Кремъл му спечелиха укори от страна на Зеленски по време на телевизионен сблъсък между двамата лидери през 2023 г. в София. „Бихте ли поискали Путин да завземе българска територия?“, попита Зеленски, а притесненият Радев се затрудни да отговори на този въпрос, припомня медията.