Разгромът на Виктор Орбан е лоша новина за феновете на MAGA в ЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан направи всичко каквото можа, за да се задържи на власт, пише в коментар колумнистът на Bloomberg Лайнъл Лоран. Той допълва, че в крайна сметка нито овладените медии, нито личната подкрепа на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс помогаха на "игралия на мишка с лъва на руския президент Владимир Путин".

Според изтекли през миналата седмица стенограми от телефонен разговор Орбан, използвайки популяра унгарска детска приказка, е предлагал на Путин помощта на мишката на лъва. Разговорът се е състоял на 17 октомври и тогава унгарският президент е предлагал да бъде домакин на тристранна среща между президентите на САЩ, и Русия, каквито очаквания имаше след телефонен разговор.

Серия от публикации показаха и връзките на външния министър Петер Сийярто с неговия руски колега Сергей Лавров. Според спечелилия изборите Петер Мадяр в момента във външното министерство се унищожават документи, които са свързани със санкциите срещу Русия, за които отиващото си правителство работеше да отпаднат.

Сега Унгария се връща назад към Европа, отколкото да поема генерално нов път, и това е много лоша новина за европейските фенове на концепцията на американския президент Доналд Тръмп MAGA (Make America Great Again - Да направим Америка отново велика).

Американският президент става все по-токсичен в Европа след арогантното си поведение спрямо най-близките си съюзници и войната в Иран. Според Лоран случилото се в Унгария може да окаже влияние и в България, където предстоят осмите избори за пет години, както и във Франция.

Победата на Мадяр ще подсили ЕС

Надеждите са, че този разгромен за Орбан резултат ще направи точно обратното на MAGA - да подсили Европейския съюз и да го направи по-надежден и конкурентоспособен. Рекордната избирателна активност и шумните тържества след изборния ден показват, че това, което Орбан защитаваше, се разминава с това, което унгарците очакват. Неговият опонент Петер Мадяр спечели конституционно мнозинство и може да промени много неща.

Връщането към ЕС е най-лесният начин, пише Лоран. Според него резултатът показва, че унгарците искат друг подход при отношенията с Брюксел. Европейската комисия е блокирала милиарди от средствата заради нарушения и неспазване на основите принципи на общността - върховенство на закона, корупция по високите етажи на властта и ограничения на свободата на словото.

Орбан изпълни кампанията си с анти-ЕС и анти-Украйна реторика и очевидно унгарците са срещу тези тези. Петер Мадяр подкрепа Киев, но също е срещу изпращането на оръжия и войници. Все пак има сигнали, че ще отблокира заема в размчер на 90 млрд. евро, от които Унгария се нуждае и това ще бъде прието благосклонно от ЕК при анализа дали да възстанови плащанията към Будапеща.

Най-сериозното предизвикателство за Мадяр е бюджетният дефицит, който надхвърля 5% и ще са "нужни трудни решения в рамките на седмици", според оценката на икономистите на Bloomberg. Въпреки смазващата преднина влиянието на Виктор Орбан няма да изчезне за един ден, нито това на Владимир Путин, пише още Лайнъл Лоран.