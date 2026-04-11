Последната усмивка на Виктор Орбан преди изборите?

Виктор Орбан не изглежда като човек на ръба на поражението. Унгарският премиер е в добро настроение в петък вечерта, когато се качва на сцената със синьо яке по време на предизборен митинг в родния му град Секешфекервар, на 65 км от Будапеща, пише Euractiv.

Отвъд препълнения площад се засилват признаците за потенциално политическо земетресение, което би могло да разруши 16-годишното управление на Орбан в Унгария: независими проучвания сочат, че неговият съперник Петер Маджар може да спечели, докато в управляващата партия „Фидес“ се появяват пукнатини, а самият Орбан понякога изглежда разтревожен от протестиращи, които прекъсват митингите му.

И все пак, на последната си предизборна спирка край Будапеща преди гласуването в неделя, Орбан изглежда толкова спокоен, все едно е в разгара на стендъп комедия.

Тълпата от стотици предимно възрастни, скромно облечени унгарци, развяващи национални знамена, го гледа с обич.

„Казват, че сме на власт твърде дълго. Но това е все едно да кажеш на дърводелец, че е бил дърводелец твърде дълго. Колкото по-дълго се занимава с това, толкова по-добър е, нали?“, пита той, предизвиквайки смях.

Той прави препратка към народната песен за река Тиса – каквото е и името на опозиционната партия – отбелязвайки, че тя тече само надолу. „Така да бъде!“, казва той.

По-възрастните дами се подсмихват с благоговение, гледайки го лъчезарно, с майчина гордост, докато той разказва как е получавал съвети как да прави лицеви опори от Арнолд Шварценегер.

Популярният, земен чар на Орбан е ключов за неговата устойчивост, особено в селските райони на страната, където обикновено дебне така нареченият „скрит избирател на Орбан“ – който се изплъзва на социологическите агенции, само за да се появи масово при урните.

Прожектираното спокойствие подсилва аргумента му, че е виждал всичко това преди и остава защитникът, от който Унгария се нуждае в такъв момент. „Фидес“ е „безопасният избор“, твърдят предизборните плакати, особено в опасен свят, изпълнен с престъпни украинци, които кроят планове за намеса във вътрешната политика, повличат унгарски семейства в кървава война и изкушават Европейския съюз (ЕС) да пръсне милиарди евро за неспечелен конфликт.

„Изборът пред нас е кой да сформира правителство. Зеленски или аз. От тези двамата, моето предложение е да изберете по-скоро мен“, посочва той пред тълпата.

Културният интелектуалец Орбан, който е известен с това, че отделя един ден в седмицата за четене на книги, знае, че нещата, които казва, са глупави. Но той ги казва въпреки това, защото дисциплината в посланията работи. Той се възприема като войник, който казва каквото е необходимо, за да остане на власт.

Основният конкурент на Орбан в изборите, Петер Маджар. Снимка: Bloomberg

За някои наративът все още резонира. „Мисля, че Орбан е перфектният човек [заради] войната, конфликтите или инфлацията, или войната между САЩ и Иран“, споделя 21-годишният Адам, който работи в ресторант до площада, където се провежда митингът. Въпреки това младежът добавя, че не мисли да гласува в неделя.

В кафене „Фрай“, малко след митинга, Ана-Мария и съпругът ѝ изтъкват вярата на Орбан в „унгарските ценности“ и значението на семейството за националното сплотеност. „Петер [Маджар] е нов човек, който няма опит“, добавя тя.

Но на съседната маса група приятели игнорират появата на Виктор Орбан само на 100 метра разстояние от тях.

„Хората, които обичат Орбан, го смятат за месия, човек, който ще ви спаси от света, от големия брат“, коментира Йозеф Наги, 39-годишен IT работник. „Но само погледнете икономиката, форинта и еврото и ни сравнете със съседите ни“, добавя той.

Усмихнатите лица на площада обаче показват, че старите шеги имат известна сила. Виктор Орбан може би ще се смее последен.