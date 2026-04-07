„На вашите услуги“: Унгарският премиер Орбан предлага подкрепа на Путин в изтекла стенограма

Унгарският премиер Виктор Орбан е казал на Владимир Путин по време на телефонен разговор през октомври, че е готов да направи всичко възможно, за да подкрепи руския президент, включително да помогне за уреждането на конфликта в Украйна чрез организиране на среща на върха в Будапеща.

„Вчера нашето приятелство достигна толкова високо ниво, че мога да помогна по всякакъв начин“, казва Орбан, според стенограмата на разговора, изготвена от унгарското правителство и прегледана от Bloomberg. „Във всеки случай, където мога да бъда от полза, съм на Ваше разположение“, посочва премиерът.

За да подчертае това, Орбан припомня детска приказка, която според него е популярна в Унгария. Баснята на Езоп разказва за мишка, която освобождава лъв, заплетен в мрежа, след като той по-рано е пощадил живота на гризача. Забележката предизвиква смях у Путин, както показва стенограмата. Говорителите на Орбан и Путин не са отговорили веднага на изпратените по имейл запитвания за коментар.

Отношенията между правителството на Орбан и Кремъл са следени все по-отблизо с подготовката за изборите в Унгария този уикенд. Проучванията на общественото мнение сочат, че най-близкият съюзник на Путин в Европейския съюз може да бъде отстранен след 16 години на власт. Унгария се противопоставя на помощта за Украйна, докато кампанията на Орбан представя президента Володимир Зеленски като враг на държавата.

Краткият телефонен разговор между Орбан и Путин, който се е състоял около обяд на 17 октомври и чието съдържание се съобщава за първи път, предоставя допълнителни доказателства, че подпомагането на Русия е политика, която идва от най-високите етажи на правителството.

В голяма част от разговора двамата изразяват взаимната си признателност, както и към Доналд Тръмп. И двамата бяха разговаряли с американския президент ден по-рано относно евентуалната среща на върха в Будапеща, която в крайна сметка не се състоя.

Тръмп подкрепи Орбан, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е на посещение в Будапеща във вторник, когато предизборната кампания навлиза в последната си фаза. Ванс заяви, че Вашингтон ще работи с всеки, който спечели изборите в Унгария, цитиран от БТА. „Премиерът Виктор Орбан проправи пътя в областта на енергийната сигурност и независимост, а европейските лидери, борещи се с енергийната криза, просто трябваше да последват примера, даден от унгарския премиер“, каза той.

В телефонния разговор Орбан описва приятелството си с Путин като укрепнало, откакто изобщо е започнало в родния град на руския лидер – Санкт Петербург, през 2009 г.

„Колкото повече приятели си създаваме, толкова повече възможности имаме да се противопоставим на нашите противници“, казва Орбан, според стенограмата, която е потвърдена от запознат източник, пожелал да остане анонимен заради обсъждането на поверителни разговори. Унгарският премиер изразява съжаление, че той и Путин не са могли да се срещат редовно на живо, както са правили преди пандемията от Covid.

Путин след това изразява ентусиазъм относно „независимата и гъвкава“ позиция на Унгария по отношение на войната му срещу Украйна. „За нас е неразбираемо, че такава балансирана, умерена позиция поражда само контрааргументи“, казва руският президент, според стенограмата.

Миналата седмица някои европейски лидери отправиха критики към Унгария, след като редица медии извадиха на показ споделянето на вътрешна за ЕС информация от външния министър Петер Сийярто на руския му колега Сергей Лавров.

Лидерът на опозицията в Унгария Петер Мадяр, бивш член на управляващата партия, обеща да върне Унгария към европейския мейнстрийм и да я отдалечи от Москва, ако спечели изборите в неделя. Междувременно Орбан превърна антиукраинските послания в централна тема на кампанията си.

Правителството му възпрепятства отпускането на жизненоважен заем от 90 млрд. евро за Киев, а миналия месец властите конфискуваха валута, която се пренасяше от Австрия към Украйна по суша през Унгария. Страната продължава да внася руска енергия, докато ЕС постепенно излиза от руския пазар.

И Орбан, и Путин не пестят похвали за Тръмп. Унгарският премиер, който е бил възхваляван от американската администрация и движението MAGA, заяви, че се възхищава от бизнес подхода на американския президент, който прилича на „торнадо“.

„Както се казва, той напредва като танк“, каза Путин. „Това му помага и човек може само да се радва на това.“ Той хвали способността на Тръмп да се справя с различни кризи едновременно, включително в Близкия изток. Наскоро Москва критикува САЩ за атаката срещу Иран.