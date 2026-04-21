Американският президент Доналд Тръмп удължи временното примирие с Иран малко преди изтичането му. По думите му този ход е оправдан, тъй като правителството в Техеран е „сериозно разцепено“, предава CNBC.

Държавният глава заяви, че примирието ще продължи, „докато иранските лидери не представят единно предложение за прекратяване на войната със САЩ и Израел“.

Тръмп беше заявил, че примирието ще приключи в сряда.

„Предвид факта, че правителството на Иран е сериозно разединено – което не е изненадващо – и по молба на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя на Пакистан Шахбаз Шариф, беше поискано да отложим атаката си срещу Техеран, докато техните лидери и представители не излязат с единодушно предложение“, посочи американският президент в изявление.

„Затова наредих на нашите военни да продължат блокадата на Ормузкия проток и във всички други отношения да останат готови да действат. Ще удължа примирието, докато тяхното предложение бъде представено и преговорите приключат по един или друг начин“, каза още той.

Малко преди това борсовата сесия на Wall Street приключи със спадове на фона на тревогите на инвеститорите, че мирно споразумение между САЩ и Иран няма да бъде постигнато преди изтичането на временното примирие в сряда.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се понижиха с по 0,8%.

По-рано Ирански официални лица обвиниха САЩ, че са нарушили поетите си ангажименти по рамка от 10 точки, предложена от азиатската страна в началото на крехкото примирие.

Основна точка на конфликт остава Ормузкият проток - ключов маршрут за глобалния транзит на петрол, който Иран на практика затвори в началото на войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари.

Тръмп заяви, че се е съгласил на примирието при условие, че протокът бъде напълно отворен отново. Въпреки това трафикът през морския маршрут остана сравнително слаб и след като първоначалният кръг мирни преговори в Пакистан се провали, Тръмп нареди на военноморските сили на САЩ да наложат блокада на ирански пристанища близо до него.