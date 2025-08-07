Търсенето на кадри в ИТ сектора у нас продължава да се свива

Отчита се спад на предложенията за работа през юли спрямо предходния месец, което е тенденция и в последните шест месеца. Причина за това е свиването на икономиката, което започна през 2024 година и досега не се усещаше от пазара. От друга страна, през летния сезон работодателите са по-малко активни, което е обичайно. Това каза Християн Петков, оперативен мениджър в JobTiger, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Пазарът се движи в нормални граници. Очакванията са след средата на месец септември да бъде отчетен ръст на предложенията, посочи гостът в предаването. По думите му търсене на служители има във всички сектори на икономиката, като най-активно се търсят позиции в търговия и продажби – около 26%. След това са отраслите хотелиерство и производство.

"Тази година виждаме по-активно включване на хора от трети страни. Това подпомага липсата на кадри, но представлява и сериозна административна тежест за бизнеса", отбеляза Петков.

Той коментира, че в ИТ сектора все още има леко свиване, когато стане въпрос за предлагане на работа. Продължава да намалява броят на предложенията в този сектор. Позициите за младши специалисти са все по-малко, тъй като те могат да бъдат изпълнявани от AI. Позиции за млади хора има, но конкуренцията е по-голяма.

През 2020 и 2021 г. компаниите бяха склонни да назначават хора с малко или почти никакъв опит. Сега ИТ компаниите са много по-взискателни. От младите хора се очаква да имат опит поне от лични проекти. Работодателите търсят хора, които бързо могат да се включат в процесите в компанията, обясни Петков.

Експертът допълни, че AI не помага много с набирането на кадри. Изкуственият интелект ни помага, като оптимизира процесите и позволява с по-малко ресурси да се върши повече работа. Технологията все още се развива и тепърва ще видим в каква степен ще заменят част от дейностите, които в момента се извършват от хора.

Тенденциите в HR индустрията не са се променили. Развитието на работодателската марка продължава да е много важно. Не е достатъчно в обявата да се посочи, че компанията има добра корпоративна култура. Наблюдаваме все повече реклама и маркетинг инициативи в посока какво е да работиш за дадена компания.

