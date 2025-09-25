Повечето фирми у нас имат нужда от още работници и са готови да наемат чужденци

Над две трети (78%) от компаниите в България имат нужда от допълнителни работници или служители. Почти 64% имат желание да наемат граждани от трети страни. Това сочи проучване на нагласите на работодателите у нас за наемане на граждани от трети държави, направено чрез онлайн анкета.

Проучването бе представено от Габриела Димитрова, директор "Международно сътрудничество и международни организации" в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), в рамките на Национална кръгла маса по проект "Функционално устойчива миграция и интеграция в България", партньори по който са БТПП и Центърът за предприемачество и управленско развитие. Проектът е финансиран от европейския Фонд "Убежище, миграция и интеграция", предава БТА.

Ключов фактор за наемането на работниците за 68% от работодателите е професионалната квалификация. За 60% от работодателите са важни и така наречените меки умения - подходящи качества за изпълнение в срок и обем, а специалните умения за работа в екип и организираност са значими за почти 47% от анкетираните. Работодателите посочват, че ценят дисциплината, отговорността, екипната работа почти толкова, колкото техническите умения. По отношение на предпочитания вид заетост, работодателите изтъкват, че се предпочита постоянна заетост, дългосрочната заетост също е приоритет.

Според проучването гъвкавите форми на труд не са масово предпочитани, но все пак присъстват.

Почти 64 на сто от анкетираните посочват, че имат желание да наемат граждани от трети страни, а 56 на сто от тях имат своите специфични изисквания за наемането им. По отношение на специалните изисквания, мениджърите посочват, че най-важните са притежаването на професионален опит и квалификация, като 52% от запитаните посочват това изискване. Знанията по български език също са важни и са с 22 процента от отговорите в анкета.

Какво е важно за работодателите

Професионалният опит и практическата квалификация се утвърждават като най-съществения фактор при подбора на кадри, знанията по български език са релевантни за определени случаи в определени сектори. Образованието за българския работодател, когато наема чужденци, не е водещ фактор. Има значение за някои сектори, при които то се изисква от законовите рамки - например в медицински или технически професии, за които се иска определен ценз с диплома и образование, коментира експертът.

Работодателите търсят преди всичко професионална квалификация, реален опит, оценяват високо личностните качества като отговорност, точност и екипност, както и способността за дългосрочен ангажимент, т.е. повечето тях търсят наемане за постоянен или поне дългосрочен договор.

По-малко значими фактори за българския работодател към момента са формалното образование, каква е формата на заетост - непълен работен ден или за сезон, както и специфични знания, като чужди езици, освен ако работата не го изисква.

Стъпките за наемане на хора от трети страни

46% от анкетираните компании са посочили, че не разполагат с достатъчно информация за това какви са необходимите документи, процедури, изисквания и за стъпките за наемане на граждани на трета държава, 31 на сто от анкетираните компании са казали, че имат частична информация, а 22,62% - имат достатъчно данни.

Компаниите са посочили, че има нужда от допълнителна информация за процедурите за наемане и законовите изисквания, има нужда и от ясен алгоритъм за наемане, да има място, където работодателят може да се консултира по определена стъпка, какви са данъчните стимули при законно наемане на чужденци.

Опитът в наемането на чужденци

Една пета от запитаните компании са посочили, че имат опит в наемането на чужденци. Позициите, на които са наемали чужденци, са предимно такива, които са свързани с ръчен труд и работа с по-ниска квалификация, общи работници, работници в производството, готвачи, оператори на машини и т.н. - 60% от отговорите. Около 30% са били свързани с професионални и специализирани услуги, наемане на служители с по-висока квалификация - лекари, водолази. Само 7 на сто от анкетираните са посочили, че имат опит в наемането на чужденци в управленския състав. Тези, които нямат опит в наемането на чужди граждани, са малко над 63% и те споделят отрицателния си опит, свързан със сложните административните процедури, бавния процес за наемане на кадри от трети страни.

Положителните аспекти от наемането на чужденци, посочени от респондентите в проучването, са свързани с това, че компаниите възприемат тези работници като по-мотивирани и ефективни.

Някои от работодателите споделят, че виждат голяма тежест в бюрократичните затруднения и по думите на експерта това е една от основните бариери пред компаниите. Комуникациите и културните предизвикателства също са над дневен ред пред компаниите, но интеграцията на чужденците в работния процес се оказва по-лесна за някои от компаниите и те споделят, че са доволни от хората, които са наели и смятат да ги задържат за по-дълго време, дори искат да разширят броя на чужденците, които работят при тях.

Препоръките на БТПП

БТПП вижда възможност за облекчаване на процедурите по наемане на хора от трети страни чрез използване на дигитални технологии, да има процеси за дистанционно консултиране при възникване на проблем или въпрос, намаляване на изискванията за документи при повторно наемане. Полезни биха били и пилотни програми за опростени процедури за малки и средни предприятия за наемане на чужденци. Политиките за намаляване на административната тежест следва да се приоритизират по региони, като в по-слабо представените може да се приложат някои стимули за работодателите по линия на администрацията, облекчени процедури и други.

Проучването е било проведено сред 84 респонденти и е било с продължителност един месец. Запитаните компании са били предимно малки и средни предприятия, почти 6% от участниците в него са големи компании, а средните са около 17%. Водещ сектор сред компаниите, които са участвали в проучването, е преработващата промишленост, присъстват и секторът на търговия, строителство, телекомуникации, информационни и комуникационни технологии, транспорт и др.