Безработицата в еврозоната е достигнала 6,3% през август

Безработицата в еврозоната е достигнала 6,3% на годишна база през август – повишение спрямо отчетените 6,2% през юли и стабилно ниво в сравнение със същия месец на миналата година. Това показват данни на Евростат, публикувани в четвъртък.

Безработицата в целия Европейски съюз (ЕС) е възлязла на 5,9% или без промяна както на месечна, така и на годишна база.

През август без работа в ЕС са били 13,089 млн. души, от които 10,842 млн. в еврозоната. В сравнение с юли делът им се е увеличил с 39 хил. души в евроблока и с 11 хил. души във валутния съюз. Спрямо август 2024 г. безработицата се е увеличила с 85 хил. души в ЕС и е намаляла с 15 хил. души в еврозоната.

Безработицата сред младежите

През август общо 2,819 млн. младежи на възраст под 25 години в ЕС са били без работа, като от тях 2,220 млн. са били в еврозоната. Така равнището на безработица сред младежите е възлязло на 14,6% в ЕС, което представлява увеличение спрямо отчетените 14,4% през юли. За еврозоната то е било 14% или без промяна в сравнение с предходния месец.

В сравнение с юли безработицата сред младежите се е увеличила с 20 хил. души в евроблока и е намаляла с 4000 души във валутния съюз, докато спрямо август 2024 г. е намаляла със 147 хил. души в ЕС и със 156 хил. души в еврозоната.

Безработицата по пол

През август равнището на безработица при жените в ЕС е било 6%, а при мъжете - 5,8%, като и двете стойности са останали без промяна в сравнение с предходния месец.

В еврозоната равнището на безработица при жените е било 6,4%, а при мъжете - 6,1%, като и тези стойности са останали стабилни в сравнение с юли, сочат още данните на Евростат.