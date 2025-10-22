За 50% от хотелиерите повишаването на заплатите е решение на кадровата криза

Почти всички - 97% от хотелиерите в България, изпитват затруднения при привличането на кадри за хотелите си. А 90% от тях оценяват, че материалните бонуси са основният иструмент, с който биха могли да намалят текучеството и да мотивират екипите си.

Това отчита първото национално допитване за пазара на труда в хотелския бизнес в България, проведено през октомври от Хотелския форум (HTIF).

Мнозинството от мениджърите идентифицират липсата на мотивация за работа в сектора (60%) като водеща причина за кадровия дефицит. След нея се нареждат демографските фактори (42%), високото текучество (40%), сезонността на работата (40%) и недостатъчно атрактивното заплащане (33%).

Материалните бонуси, в зависимост от постигнатите резултати, са основният иструмент, с който хотелиерите биха могли да намалят текучеството и да мотивират екипа, смятат 90% от тях. Следват безплатното изхранване в хотела (50%), ваучерите за храна, спорт и културни събития (35%), тим билдингите (30%), програмите за кариерно развитие (20%) и др.

Генерално решение на кризата с персонала може да се търси с ангажирането на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост (65%) и повишаването на заплатите, така че да станат конкурентни на други сектори (50%), отчита проучването. Едва на трето място като решение попада вносът на кадри от чужбина (47%), а след него е автоматизацията и дигитализацията на процесите, така че да се оптимизира човешкият фактор (37%).

В две трети от хотелите делът на чуждестранните служители е под 10%, а една четвърт от тях въобще нямат такива и разчитат само на български екипи. Над половината от хотелиерите, които наемат чужденци на работа посочват, че като цяло са доволни от тяхната работа. Източник: Хотелски форум

За половината от хотелиерите е достатъчно кандидатите за работа да имат средно образование, при една четвърт от тях образованието няма значение, а 20% декларират, че търсят служители със средно професионално образование. Веднъж назначили служители, за половината от работодателите е достатъчен един месец, за да ги обучат, така че да отговарят на изискванията на съответните хотели. При една четвърт от хотелиерите, обученията на новоназначените служители отнемат три месеца.

През настоящата година най-търсени като попълнения в екипите на хотелите са готвачите (70%), следвани от камериерки (66%), сервитьори (55%), рецепционисти (45%), технически персонал (24%) , бармани (18%) и др. Малко под 15% от хотелите търсят попълнения за мениджърски позиции (общият сбор от процентите надхвърля сто, защото са допуснати повече от един отговори).

Над две трети от попълнилите анкетата осигуряват стажове и други форми на временна заетост на студенти и ученици в горните класове.

Повече от половината от анкетираните, освен съответното възнаграждение, осигуряват на служителите си допълнителни социални придобивки (карти за отстъпки, фирмени обучения, тим билдинги и пр.). Около една пета осигуряват такива, но само за определени длъжности в хотела, а със същия дял са тези, които не осигуряват социални продобивки. Източник: Хотелски форум

Доскоро познат с консервативността си по отношение на новите технологии, днес хотелският бизнес все по-активно ги въвежда в ежедневните си операции, за да повиши конкурентоспособността. Според 70% от хотелиерите технологиите биха облекчили недостига на кадри като автоматизират онлайн резервациите и управлението на стаите. Близо половината от работодателите са на мнение, че все по-често ще срещаме дигитални решения при настаняването на гостите, а също така електронни менюта и поръчки през таблет и телефон в ресторанта и румсървиза (46%). Динамичното ценообразуване и маркетинг автоматизацията (40%), а също автоматизираната комуникация с гости чрез чатботове и AI консиержи (35%) са други области от операциите на хотела, в които се очаква все по-масово навлизане на технологиите.

В проучването на Хотелския форум (HTIF) се включиха собственици и мениджъри на хотели и хотелски групи, които управляват леглова база от около 23 хил. стаи, разпределена в места за настаняване с над 15 стаи (за да се изключат къщите за гости и апартаментите за краткосрочен наем) и категоризация две, три, четири и пет звезди.С почти равен дял в анкетите – по 30%, преобладават представителите на градските и морските хотели, следвани от спа или уелнес хотелите (20%), планинските (15%), както и различните типове – за хотелските групи (5%). Почти половината от хотелите са четиризвездни, следвани от тризвездните (30%) и петзвездните (18%). Една трета от хотелите са с до 50 стаи, почти толкова са с между 50 и 100, една пета са с между 100 и 200 стаи, а 15% са с над 200 стаи.