Заплатите в обществения сектор растат по-бързо от частния през летните месеци

Ръстът на средната месечна работна заплата в България в обществения сектор изпреверва този в частния сектор през третото тримесечие на 2025 г. Докато заплатите в обществения сектор растат с 14,2% на годишна база през периода юли-септември, то в частния е с почти три процентни пункта по-нисък - 11,3%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Средната месечна работна заплата расте с 12% на годишна база, колкото беше увеличението и през второто тримесечие с най-голямо увеличение в сектори „Административни и спомагателни дейности“ - със 17,5%, „Строителство“ - с 16,5%, и „Образование“ - с 16,4%.

На тримесечна база обаче средната работна заплата намалява с 0,9% до 2549 лв. Средната брутна месечна работна заплата за юли е 2570 лв., за август - 2497 лв., и за септември - 2580 лева.

Икономическите дейности, в които е регистриран най-голям спад, са „Образование“ - с 4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 3,8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1,8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за третото тримесечие са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 5512 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3716 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3539 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 586 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 763 лева; „Други дейности“ - 1 774 лева.

Броят на наетите намалява

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. намалява с 28,9 хиляди, или с 1,2%, спрямо края на юни, като достига 2,36 милиона души.

Спрямо второто тримесечие най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14,9%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3,3%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 3%.

На годишна база броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на третото тримесечие нараства с 30,1 хиляди, или с 1,3%.

Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11,8 хиляди, „Строителство“ - с 8 хиляди, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5,5 хиляди, а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 8,1 хил., както и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 6,2%, в „Строителство“ - с 6,1%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4,5%, и при „Добивна промишленост“ - с 1,9%.