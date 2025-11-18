Заплатите на IT специалистите в България варират между 2 хил. и 13 хил. лева

IT секторът в България остава сред най-привлекателните за работа в България, но динамиката в ръста на заплатите силно зависи от ролята и стажа. Това показват данни на DEV.BG за заплащането в IT сектора у нас.

Анализът е базиран изцяло на обявените в платформата нетни заплати по 1700 обяви за различни роли през 2025 г., като показва колко биха заплащали компаниите за съответните позиции. Той разделя пазара на три големи групи според опита – junior (младши специалисти), mid (такива със среден опит) и senior (старши).

При специалистите с малък или никакъв предишен опит, както и при тези със стаж между една и две години, най-добре платената област е Data Science. Диапазонът на нетните възнаграждения тук е между 2250 и 4050 лева, както по средноаритметични стойности, така и по медиана.

Второто място в тази група заемат обявите за ETL/Data Warehouse, където заплатите се движат в рамките на 2100–3400 лева и по двата показателя. Веднага след това по средноаритметични стойности се нареждат Java специалистите с диапазон 2371–3338 лева и медиана 2390–3340 лева, както и тези в сегмента Infrastructure с 2183–3333 лева и медиана 2200–2600 лева. При Infrastructure прави впечатление, че при медианата ролята пада значително по-надолу в класацията и почти достига дъното.

При специалистите с опит между две и пет години (mid) първото място е за DevOps. Средноаритметичният диапазон на заплащане тук е 5500–10 100 лева, а медианата – 6000–11 000 лева. На втора позиция се нареждат различни роли, като по средноаритметични стойности подгласник е Python с 5292–8821 лева и медиана 6000–8500 лева.

От гледна точка на максималните стойности подредбата изглежда по-различно. Лидерската позиция с 12 хил. лева е за Database Engineer и Infrastructure. И при двете обаче диапазонът между минимална и максимална заплата е най-голям. При Database Engineer долната граница е 3000 лева, а при Infrastructure – 2000 лева.

В третата група (senior) попадат специалистите с над пет години опит, както и тези на позиции Team Lead. Най-високите нива на възнаграждение тук са в категориите IT Management, DevOps и Java. В първата от тях средноаритметичният диапазон е 8000–13 667 лева, а медианата – 8000–13 000 лева. DevOps специалистите на senior ниво от своя страна получават средно между 7556 и 11 751 лева, при медиана 9500–13 000 лева. Java разработчиците са с диапазон 7077–11 446 лева и медиана 7512–11 250 лева. От гледна точка на медианата ERP/CRM Development изпреварва Java, както и Infrastructure, което показва стабилно търсене и по тези профили.

През 2024 г. средноаритметично DevOps са получавали 4874–8371 лева, докато през настоящата достигат 5500–10 100 лева. Повишението при Python е от 4563–7252 лева и медиана 5000–8000 лева през 2024 г. до 5292–8821 лева и медиана 6000–8500 лева за 2025 г. При senior специалистите с над пет години опит значими сътресения няма. При повечето роли се наблюдава леко увеличение, което по-скоро следва годишната инфлация, отколкото драстични пазарни промени.

„Обобщена оценка за движението на възнагражденията спрямо миналата година е трудна и зависи силно от стажа и конкретната роля. При специалистите с опит между две и пет години обаче има примери за ясно изразен ръст спрямо предходната година, както е при DevOps и Python“, коментира Емил Попов, маркетинг мениджър в компанията.