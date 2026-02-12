Може ли Франция да обърне намаляващата раждаемост с безлихвени ипотеки

Луси си спомня как се е почувствала неловко, когато е чула, че френското правителство планира да изпрати писмо до възрастни на 29 и повече години относно безплодието. Писмото все още е в процес на изготвяне, съдържанието му не е оповестено публично, но инициативата вече предизвика силна критика, дори от чужбина,.

„Сметнах подхода за изключително неудобен и изобщо не е правилният начин за повишаване на осведомеността“, споделя тя пред Euronews.

На 27 години Луси има връзка и се надява един ден да има деца, но се чувства обременена от натиска на ежедневието.

„Проблемът е по-дълбок от фокуса върху нивата на раждаемост. Трудно е да се намери жилище, трудно е да се свържат двата края. Мисля, че изпращането на писмо, което ни подтиква да имаме деца, е ужасяващо“, изтъква Луси.

Това е чувство, което мнозина споделят пред Euronews, тъй като Франция е изправена пред безпрецедентен демографски поврат. През 2025 г. страната регистрира повече смъртни случаи, отколкото раждания, за първи път от Втората световна война насам.

Според националната статистическа служба на Франция (INSEE), миналата година са родени 645 000 бебета, в сравнение с над 850 000 през 2010 г. През същия период са регистрирани 651 000 смъртни случая.

„Големият взрив“ на семейната политика

На този фон парламентарна комисия по причините и последиците от спада в раждаемостта, създадена по инициатива на дясноцентристката партия „Хоризонти“, представи 37 предложения на 11 февруари, призовавайки за „голям взрив“ в семейната политика.

Авторите подчертават предпазливостта: никакви „наталистки“ послания, а обещание за подкрепа на бъдещите родители.

„Във Франция все още има много силно желание за деца. Нашата работа не е насочена към изпращане на някакво наталистично послание, а към подкрепа на родителите, които искат да имат дете“, настоява Констанс дьо Пелиши, депутат от дясноцентристката група "Свободи, независими, отвъдморски територии" и председател на комисията.

Няколко проучвания показват, че хората във Франция казват, че биха искали средно от 2 до 2,3 деца на жена, което е доста над сегашния коефициент на раждаемост, паднал до 1,55 деца на жена през 2025 г., но все още е по-висок от средния за ЕС от 1,38.

Обновена система за родителски отпуск

Това предложение, което най-силно привлича вниманието, е универсално месечно плащане от 250 евро на дете, изплащано от първото дете до 20-годишна възраст, достъпно за всички, заместващо част от съществуващата смесица от обезщетения.

Инвестицията се оценява на 10 млрд. евро годишно. Според доклада, тази мащабна реформа може да бъде въведена до 2030 г. Това би било голяма промяна, тъй като основната система за семейни помощи във Франция в момента започва от второто дете.

Пакетът предлага и нов безлихвен жилищен заем, който да помогне на семействата да закупят жилище или да разширят съществуващото, „по случай всяко раждане“.

По отношение на родителския отпуск, докладът предлага обединяването на съществуващите схеми в единен, унифициран родителски отпуск.

Идеята е да се позволи на родителите да останат с детето си, докато то започне детска градина, с по-високо компенсиране през първата година.

След отпуск по майчинство и бащинство, новата система ще изплаща 70% от заплатата за четири месеца, след това 50% за шест месеца, до тавана на доходите за социално осигуряване.