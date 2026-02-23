Елка Тодорова: Българският бизнес става все по-отворен и отговорен спрямо хората с увреждания

Българският бизнес става все по-отворен и отговорен спрямо хората с увреждания. Това заяви Елка Тодорова, председател на управителния съвет на Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя подчерта, че за фирмите, които работят по субсидирани програми са създадени мониторинг, одити, проверки, в които се преглежда документацията, правят се последващи проверки и когато има съмнения, те се изясняват.

Коментарът ѝ е след започналото разследване на Европейската прокуратура за злоупотреби с евросредства за хора с увреждания. По думите ѝ това се отнася до конкретни случаи и не бива да се генерализира, а фактът, че прокуратурата се е задействала, показва, че тя функционира.

Елка Тодорова се надява, да не се демотивират работодателите, затова смята, че проверки без причина не са решение.

„Макар да има голяма палитра от работодатели, които приемат хора с увреждания – големи корпорации със собствени политики за заетост на уязвими групи, социални и специализирани предприятия, както и общински дружества, заетостта на хората с увреждания е значително по-нисък отколкото други държави членки на ЕС“, посочи Елка Тодорова.

По думите ѝ има добри примери с предприятия и социални предприемачи, които вече 20-30 години осигуряват устойчива заетост, като между 30 и 50% от персонала са хора с трайно намалена работоспособност-

Елка Тодорва отбеляза, че процесът е повсеместен, включително при малките предприятия, но отчете, че най-голям напредък имат големите компании. „Освен това се създават и общински социални предприятия, които осигуряват заетост за различни бизнес услуги“, добави тя.

Председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди настоя бизнесът да получи допълнителни стимули, за да наема още хора от уязвими групи.

„В момента има механизми – субсидирани заплати, възстановяване на част от осигуровките от Агенцията на хора с увреждания, но са нужни още стимули чрез национални и европейски програми“, е мнението на Елка Тодорова.

Има ли достатъчни механизми за контрол и нужни ли са допълнителни проверки? Какво е състоянието на социално отговорния бизнес у нас? По-отворен ли е българският бизнес към хората с увреждания?

