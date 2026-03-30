Експерт: Работодателите ще увеличават заплатите през няколко месеца и с малко

Работодателите в България са изправени пред нова вълна на поскъпване на труда. За настоящата година очакваме по-скоро едноцифрен ръст на заплатите, но петролната криза и по-високите енергийни цени създават допълнителен натиск за повишение на заплатите. Това каза Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта пред Bulgaria ON AIR.

Около 70% от работодателите планират да увеличат възнагражденията, но според него това ще става постепенно - през няколко месеца и в по-малки размери.

"Очаквам да има ръст и на други форми на придобивки. Например се очаква да се вдигне прагът на ваучерите за храна, така че най-вероятно ще стане 150 евро, които са необлагаеми от двете страни", каза Първанов.

Специалистът по човешки ресурси обърна внимание, че външни фактори като геополитическото напрежение и възможната петролна криза тепърва ще оказват влияние върху разходите за труд. Засега няма директен ефект, но се очаква такъв, особено в сектори като туризма, където може да има спад на туристи от определени региони – Европа, Близкия изток.

По думите му обявените мерки от страна на държавата са недостатъчни и ще е необходимо значително по-сериозно подпомагане на бизнеса, за да се справи с предстоящите предизвикателства.

От края на миналата година се наблюдават и процеси на оптимизация в компаниите, включително съкращения, макар и в ограничени мащаби.

"От есента на миналата година наблюдаваме слаба оптимизация, няма за момента нещо драматично, освен обявеното затваряне на предприятия в района на Враца, където освободиха около 500 човека", отбеляза събеседникът.

В същото време има и положителни сигнали - засилен интерес от чуждестранни инвеститори, включително от Азия, както и очаквания за развитие на големи проекти в енергетиката и автомобилостроенето. Това може да доведе до разкриване на нови работни места.

Сериозни промени се очакват и заради новата европейска директива за прозрачност на възнагражденията, която ще влезе в сила през 2026 г. Според госта тя ще промени съществено пазара на труда. Работодателите ще бъдат задължени да предоставят информация за нивата на заплащане и да доказват, че разликите се базират на обективни критерии.

Компаниите ще трябва да въведат ясни системи за оценка на длъжностите и политики за възнагражденията. Той подчерта, че работодателите няма да имат право да отказват такава информация, а при нарушения служителите ще могат да търсят правата си чрез компетентните институции.